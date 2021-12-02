【校長專欄】默書100分父母潑冷水拒讚賞　校長：要認同子女付出努力的過程

▲ 吳校長認為家長應多讚賞子女。

要培育孩子成才，若從親子教育說起，我認為可歸納為「五感」：「安全感」、「自尊感」、「認同感」、「方向感」、「成就感」。前兩者早前拙文已分享，今次則說說「認同感」、「方向感」及「成就感」。

認同感

孩提的我們總覺得成人不明白、也不體恤自己，但當我們長大後，當了父母，又往往不大認同自己的子女。作為家長，一定要易地而處，感同身受，不要慣說：「這些功課多簡單，你怎會不懂?」「我像你這個年紀時已經可以.......」等一些負面說話；又或子女與你分享喜悅時，千萬不要置若罔聞，甚至將之矮化，如：「默書取得100分又有什麼了不起，又不是考試？」

我們總慣了對認同及讚美之詞視如珍寶，絕少宣之於口，生怕一旦讚賞，子女便會變得驕傲自滿；其實我們只要學會正確的讚賞方法便可以了，就是：認同子女付出努力的過程及其正向行為的持續，而非對結果的讚美。

方向感

我們要陪伴小朋友成長，協助他們建立自己的學術及體藝方向，找出自己的優點，克服自己的缺點。初小宜多學習、長興趣，發掘自己的興趣與特質；高小則要集中專項發展，以取得方向及成就，再持之以恆。切忌看見別人在某個範疇的成就便模仿學習，必須因應孩子的能力及性向，悉心栽培，並必須堅毅恆持，要明白任何範疇的學習均絕不可能一蹴而就。

即如早前香港在劍擊運動取得首面奧運金牌後，旋即有大批學童表示對劍擊深感興趣，然而只要熱潮一過，又或學習一段小時間而未見成績時，便又想放棄，如此一來，年復年的東學西湊，結果只會一事無成，迷失方向。因此我們要協助子女及早發掘自己的才華及潛能，認定方向，並必須鼓勵他們持之以恆，努力不懈地精進。

成就感

何謂成就？是否一定要驚天動地？父母千萬不要將自己的子女跟別人的孩子比較，天生我才，人各有志，不應比較，亦無從比較。「學術」、「體藝」、「服務」、「獎項」是我們中小學所著重的學生整體表現，然而一般而言，絕大多數人均認為當中只有「學術」及「獎項」兩個範疇是學生的成就，其實，在現今社會，全人發展才是重中之重，當中包括體藝的專才，更須要樂於助人的布施精神。

作為家長，必須認同及支持小朋友在各個範疇的成長及成就，雖然那不一定是學術範疇。我始終覺得「品學兼優，而品更重於學」，如只有學問而沒有學養及品德，我認為那絕非成就。小朋友如能樂於助人，那絕對是成就，我們必須珍惜，更要及時鼓勵他們將這些正向思維持續發展，並加大力度的發揮，這不單是這個小朋友的成就，更將會是未來社會的大大福祉呢。

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