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【恐嚇法官】鄭若驊：尊重法庭判決是法治基本要求　向法官施壓行為不會被姑息

政治 17:22 2021/12/01

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律政司司長鄭若驊。 （政府新聞處 ）

律政司司長鄭若驊指，留意到近期針對法官和司法人員的恐嚇行為。她表示，尊重法庭判決和遵守法庭命令是法治其中一項基本要求，若純粹因為不滿結果而肆意抨擊法庭偏私不公，或利用網上惡意「起底」甚至威脅使用暴力，試圖向法官施加不當壓力，這些行為在任何一個法治社會都絕不會被姑息，亦會徒勞無功。

鄭若驊今日在一個「鞏固法治」教師培訓課程上強調，法官在行使司法權力時必須以適用法律及可接納證據為依據，並會在判決書中如實和全面說明判決理由，體現法官公正無私和獨立地依法斷案的基本原則。

鄭若驊亦強調，《基本法》第63條明確指出律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。所有檢控決定是基於可接納證據和適用法律，律政司在有充分可被法院接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，並符合公眾利益的情況下，才會提出起訴。律政司一直以專業和公正的態度履行憲制職責。

她指出，司法獨立是法治的重要一環，司法獨立建基於《基本法》所訂明的穩固體制上，包括法官享有任期和不受法律追究的保障，同時，《基本法》第85條明文保障司法獨立，法院不受任何干涉。

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責任編輯：陳葆琳

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