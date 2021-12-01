【特首訪鄂】林鄭訪武漢大學與師生交流　傍晚經深圳返港

▲ 特首林鄭月娥（右一）。 （政府新聞處 ）

特首林鄭月娥今日繼續湖北省武漢訪問行程，考察當地碳排放權交易中心，並到訪武漢大學與師生交流。她將於傍晚經深圳返港。

林鄭指，在是次訪問充分感受到武漢在疫情後「浴火重生」、朝氣蓬勃、生機處處，而香港特區在中央支持下亦克服了前所未有的挑戰，迎來了良好局面，期望兩地加強合作，互利共贏，共同為國家發展作出貢獻。

林鄭今日早上在湖北省副省長趙海山陪同下，考察湖北碳排放權交易中心。她表示，香港定下進取的減碳排放策略和措施，並積極探討與湖北的合作，助力國家實現2030年碳達峰和2060年碳中和的戰略目標。



林鄭其後到訪武漢大學，與武漢大學校長竇賢康教授會面和參觀校園，並與在鄂的香港學生交流。林鄭向學生介紹特區政府推行的多項輸入人才計劃，歡迎內地學生來港進修、工作、旅遊和發展。她其後出席武漢大學所設的午宴，結束訪問武漢的行程。

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責任編輯：陳葆琳