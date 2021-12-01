【流產胎兒】殮葬流產胎兒撫慰父母喪子之痛　殯儀社企創辦人︰別讓BB成醫療廢物

▲ 殯儀社企「晴善舍」創辦人李宇慧（Thereza）透過殮葬流產胎兒，撫慰父母喪子之痛。

由懷孕的喜悅到失去胎兒的悲傷，流產父母經歷無法言喻的喪子之痛。李宇慧（Thereza）既是殯葬統籌師，也是殯儀社企「晴善舍」的創辦人，接觸過不少流產胎兒個案，為人母後對胎兒離世更是心痛。她為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別，也避免BB成為醫療廢物。

辦殯儀社企助基層殮葬

Thereza在加拿大讀大學，畢業後回港投身金融界，後來公司出現變動，機緣巧合下加入殯儀業。她自言最初對殯儀一竅不通，但對這個行業有興趣，她憶述小時候的經歷︰

我12歲時爺爺過身，才初次接觸殯儀。第一次入殯儀館，我經常講笑說有一種熟悉的感覺，覺得在殯儀館工作也不錯。

▲ Thereza為流產胎兒處理後事，讓父母好好跟孩子道別。（湯致遠攝）

不過Thereza當時只做了短時間，2014至16年間她再闖殯儀界，也擔任過遺體化妝師。她一直想開辦一間殯儀公司，數年前黃子華為「惜食堂」拍攝一段短片，講述基層生活，她因而深刻反思。直至5年前，Thereza創辦殯儀社企晴善舍，既提供殯儀服務，也將部分盈利收益用於幫助需要殯儀服務的低收入家庭及獨居長者。她心繫基層︰

現在一個最便宜的殯儀服務一萬多元，但對基層家庭來說或許已夠交兩個月租、小朋友的飯錢、書簿費？如果這一萬多元我們可以幫忙，對於他們已減去很大負擔。

流產媽媽痛失38周胎兒

據食環署網頁資料顯示，未滿24周的流產胎兒可申請在粉嶺的「永愛園」安放，今年8月正式啟用的哥連臣角永愛園亦開放申請。至於滿24周的流產胎兒可進行合法殯葬或火化，但若父母不向醫院領取遺體，遺體則被視作醫療廢物處理。

流產胎殯儀佔晴善舍服務約10%，Thereza指每個胎兒的情況都不同，每一個個案對她來說都很深刻。她講述︰

有一個38周胎兒流產，已經準備出世，但最後還是離開世界。媽媽很難過，去到撒灰那天仍非常傷心。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另一位流產媽媽了解殯儀服務後，在進一步處理手續時卻未有出現。Thereza不解她為何沒向醫院領取胎兒遺體，擔心「BB被當作醫療廢物處理」。後來她得知對方有經濟困難，連數千元也無法負擔，於是她只象徵式收取幾百元，幫助對方完成流產胎兒的後事。

今年6月底Thereza誕下女兒，成為新手媽媽。她記得首次處理流產胎個案時，還未懷孕亦沒打算生育，當時她只作為一般殯儀個案處理，沒太大感覺。在她懷孕10周時接觸到一個流產胎個案，感受就變得不一樣。

我跟肚裡的BB說，媽媽會盡力令你健康，你也要爭氣出世見到這個世界。

▲ 現時滿24周的流產胎兒可進行合法殯葬或火化，如父母不向醫院領取遺體，則被視作醫療廢物處理。（受訪者提供相片）

最新影片：妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦 前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係

由堅決不生育到誕下女兒

父母對Thereza投身殯儀業並不大抗拒，只擔心女兒的工作會否太辛苦、能否養活自己。Thereza分享，「我做金融時，他們也不是很喜歡，因為我要跑數又食無定時。」她做遺體化妝師學徒時工作辛苦，加上人工低，父母才有微言。後來她開辦晴善舍，父母主動介紹親友給她，既是對她工作的肯定，也對她做殯儀毫不忌諱。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

小時候Thereza的媽媽是職場女強人，她從小由外傭照顧，令她婚後一度不想生育，不希望小朋友跟自己一樣，媽媽不能經常陪伴。她笑言不喜歡小朋友，直至去年她養了15年的愛貓離世，才與丈夫考慮是否生育，否則想再養貓。夫妻決定順其自然，如40歲前未能懷孕就放棄，結果Thereza成功懷上女兒。

我是獨女，無抱過小朋友，第一個抱的就是我女兒，感覺好神奇，是自己的寶貝。

不再重視物質追求簡單幸福

Thereza懷孕時出現妊娠高血壓，醫生叮囑她懷孕38周就要入醫院催生，她直至入院前一天依然工作。她產女後兩三個月仍需服食降血壓藥，有時太勞累時會出現高血壓的感覺，「做媽媽後怕死了，會想可以看到女兒幾大。」女兒已5個月大，她慶幸現在工作帶給她較彈性的時間，能兼顧事業與湊女。

▲ 丈夫支持Thereza辦社企，她現在兼顧事業與湊女。（受訪者提供相片）

以前在金融業圍繞著的都是金錢名利，Thereza坦言「較著重物質，周身名牌，要著到好靚出街」、「返工一定著4吋高踭鞋，casual都2吋」。那時她總是一副戰鬥格示人，但投身殯儀業後反思「人生好短暫，是否要武裝自己？」現在的她追求簡單，穿波鞋T恤就出街，本著不浪費的原則，對生活少了執著，更重視與身邊人的關係。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：駱秀玲