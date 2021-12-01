【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞

男團MIRROR人氣高企，感情世界當然受到眾人注目。唱將阿Jer（柳應廷）與圈外女友Kelly拍拖五年，今日被眼利網民發現，Kelly把二人於社交網站的合照全數刪掉，同時取消追蹤阿Jer的帳號，傳五年感情亮起紅燈，阿Jer就此事向傳媒作出回應。

阿Jer一向是MIRROR團隊中出名的「乖仔」，在參加《全民造星》時已公開與圈外女友Kelly的戀愛關係，在社交網站的舊照未有刪除，間中亦會在限時動態放閃，又不時被傳媒影到二人拍拖，外界看來以為二人是甜蜜爆燈的一對，但當中存在不少暗湧。

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▲ （instagram圖片）

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Jer回應分手傳聞

今日（12月1日）有網友發現，愛放閃宣示主權的Kelly刪光了在社交網站上與阿Jer的合照，更取消追蹤對方，雖然阿Jer方面未有動作，但亦因此而傳出五年感情已逝。

有傳媒就分手一事向阿Jer查詢，他否認與Kelly已經分手，並謂：「只係普通鬧交啫。」

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拍拖至今五年

但有網友爆料表示，Kelly在今年已經前後三次取消追蹤阿Jer，不少「柳柳粉」都認為Kelly行為不夠成熟，間接影響男友事業及名聲。更有人爆料指Kelly早曾在阿Jer的生日展覽上，公開在「柳柳粉」面前耍脾氣，要求男友當眾低聲下氣哄她。

據知這次是阿Jer的第二段戀情，阿Jer的初戀女友於中學交流團認識，由女方主動追求，拍拖約十個月便分手。

後來在一次演出時認識了Kelly，向來害羞的阿Jer覺得對方是其「理想型」，於是展開追求，至今拍拖五年。

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