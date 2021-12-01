  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞

娛樂 18:15 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

男團MIRROR人氣高企，感情世界當然受到眾人注目。唱將阿Jer（柳應廷）與圈外女友Kelly拍拖五年，今日被眼利網民發現，Kelly把二人於社交網站的合照全數刪掉，同時取消追蹤阿Jer的帳號，傳五年感情亮起紅燈，阿Jer就此事向傳媒作出回應。

阿Jer一向是MIRROR團隊中出名的「乖仔」，在參加《全民造星》時已公開與圈外女友Kelly的戀愛關係，在社交網站的舊照未有刪除，間中亦會在限時動態放閃，又不時被傳媒影到二人拍拖，外界看來以為二人是甜蜜爆燈的一對，但當中存在不少暗湧。

【叱咤樂壇】「我最喜愛」十五強誕生　MIRROR六位成員爭入男歌手十強

（instagram圖片）

【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌

Jer回應分手傳聞

今日（12月1日）有網友發現，愛放閃宣示主權的Kelly刪光了在社交網站上與阿Jer的合照，更取消追蹤對方，雖然阿Jer方面未有動作，但亦因此而傳出五年感情已逝。

有傳媒就分手一事向阿Jer查詢，他否認與Kelly已經分手，並謂：「只係普通鬧交啫。」

【拉闊音樂會】Jer帶病上陣姜濤跳唱《前傳》　Tyson騷肌林家謙罕晒舞功

同場加映：炎明熹專訪

【全民造星IV】戴穎獲花姐欽點接班當女團經理人　阿Wing曾與Ian阿Jer合演舞台劇

拍拖至今五年

但有網友爆料表示，Kelly在今年已經前後三次取消追蹤阿Jer，不少「柳柳粉」都認為Kelly行為不夠成熟，間接影響男友事業及名聲。更有人爆料指Kelly早曾在阿Jer的生日展覽上，公開在「柳柳粉」面前耍脾氣，要求男友當眾低聲下氣哄她。

據知這次是阿Jer的第二段戀情，阿Jer的初戀女友於中學交流團認識，由女方主動追求，拍拖約十個月便分手。

後來在一次演出時認識了Kelly，向來害羞的阿Jer覺得對方是其「理想型」，於是展開追求，至今拍拖五年。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤澄清中學時被Ada拒愛事件　當年肥仔姜B做兵都冇資格
10:31 2021/11/26
【MIRROR成員】姜濤澄清中學時被Ada拒愛事件　當年肥仔姜B做兵都冇資格
【肥仔失戀】ERROR梁業與初戀情人分手　肥仔前度芬芬：希望大家繼續支持他
10:47 2021/05/27
【肥仔失戀】ERROR梁業與初戀情人分手　肥仔前度芬芬：希望大家繼續支持他
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
10:59 2021/11/01
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤澄清中學時被Ada拒愛事件　當年肥仔姜B做兵都冇資格
10:31 2021/11/26
【MIRROR成員】姜濤澄清中學時被Ada拒愛事件　當年肥仔姜B做兵都冇資格
【肥仔失戀】ERROR梁業與初戀情人分手　肥仔前度芬芬：希望大家繼續支持他
10:47 2021/05/27
【肥仔失戀】ERROR梁業與初戀情人分手　肥仔前度芬芬：希望大家繼續支持他
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
10:59 2021/11/01
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
柳應廷 娛樂人物職業 歌手 Mirror 拍拖 分手 娛樂行業

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮