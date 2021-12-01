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【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄

社會 17:46 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。(經濟日報資料圖片)

港府正籌備與內地通關，有指政府最快卡於明日（2日）公布「香港健康碼」申辦安排。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據他了解，港版健康碼形式與澳門類似，當局會推出新版本的安心出行程式，當中新增一個平台，市民若有需要可在該平台跳到港版健康碼平台網站，即市民毋須下載其他程式。

方保僑透露，市民若需要往內地，需經該系統「實名登記」，提供姓名、身份證及回鄉證號碼、住址、48小時檢測證明、針卡及健康申報表等個人資料，並將21日內「安心出行」出行紀錄上載並儲存至該系統，系統經估算後會，市民會得到綠、黃或紅色的健康碼，如獲發綠色健康碼就可以過境。市民手持綠色健康碼到邊境，便可給予當地海關掃描，對方會給予內地的健康碼，其後便可在內地出行。

他指，市民可自願選擇是否上載出行紀錄，若市民沒有需要往內地，即使更新了安心出行程式，但選擇不上載，資料都不會上載到有關網站。

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一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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