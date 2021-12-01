【機場招聘】機場明起提供逾千職缺 即睇網上招聘會詳情
社會 17:47 2021/12/01
機場管理局與勞工處將於12月2日至3日合辦第二次網上招聘會，逾30家相關機構將提供逾1,000個機場職位空缺。
職缺範疇包括航空貨運、機場保安、行李運送、技術服務、工程及客戶服務等。參加者可在網上瀏覽虛擬展覽攤位、了解職位空缺，、參與機構代表就職位申請及面試安排直接對話。
機管局人力資源及行政執行總監鍾惠儀表示，相信全球航空旅遊將會逐漸復蘇，為航空業帶來良好就業前景。
一連兩日的招聘會，將以網上直播形式舉行6場職業講座，提供航空業不同職位的資訊，以及求職和面試的建議。
機管局見習行政人員（MT）培訓計劃講座將於12月2日下午12時15分至45分舉行。講座結束後，現職見習行政人員將參與網上直播對話，與參加者分享工作經驗及解答問題。
香港國際機場網上招聘會2021 ：
- 日期：2021年12月2日及3日（星期四至五）
- 時間：上午11時至下午5時
- 網站：http://www.hkairportjobs.com
- 費用：免費
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責任編輯：陳梓蔚