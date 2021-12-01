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【機場招聘】機場明起提供逾千職缺　即睇網上招聘會詳情

社會 17:47 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

機管局明日起一連兩日進行網上招聘。（機管局圖片）

機場管理局與勞工處將於12月2日至3日合辦第二次網上招聘會，逾30家相關機構將提供逾1,000個機場職位空缺。

職缺範疇包括航空貨運、機場保安、行李運送、技術服務、工程及客戶服務等。參加者可在網上瀏覽虛擬展覽攤位、了解職位空缺，、參與機構代表就職位申請及面試安排直接對話。

機管局人力資源及行政執行總監鍾惠儀表示，相信全球航空旅遊將會逐漸復蘇，為航空業帶來良好就業前景。

一連兩日的招聘會，將以網上直播形式舉行6場職業講座，提供航空業不同職位的資訊，以及求職和面試的建議。

機管局見習行政人員（MT）培訓計劃講座將於12月2日下午12時15分至45分舉行。講座結束後，現職見習行政人員將參與網上直播對話，與參加者分享工作經驗及解答問題。

香港國際機場網上招聘會2021 ：

  • 日期：2021年12月2日及3日（星期四至五）
  • 時間：上午11時至下午5時
  • 網站：http://www.hkairportjobs.com
  • 費用：免費

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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