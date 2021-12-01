【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票

▲ 唐英年呼籲選民盡公民責任投票。（陳永康攝）

立法會選舉本月19日舉行，香港友好協進會為40席選委界別候選人，安排見面會。友好協進會會長唐英年形容，51人競爭40席是非常激烈，又指選舉講求素質，冀能吸引素質高、有能力有承擔的忠誠愛國者，進入立法會。

對於港府首次在口岸設立投票站，唐英年稱，安排是盡量讓市民盡公民責任，以及表達意見，呼籲合資格的選民投票，選出心頭好，而他未有預計過今次選舉的投票率，強調不是講數量，而是講素質。

另外，全國人大常委譚耀宗則指，政府應盡量方便選民投票，認為港府安排專車是應該及合理做法，只要過程不會影響選民投票意向便可以。他續指，口岸票站不適宜讓公眾監票，因為有其特殊性，但相信過程公平公正，不擔心會有不公道的情況。

▲ 17名候選人到場介紹政綱。（陳永康攝）

選委界別一共有51名候選人，友好協進會今日安排了17名候選人，到場介紹政綱，未來再設2場見面會，每場均有17名候選人到場。

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記者：陳宛彤