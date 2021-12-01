  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】唐英年稱重素質不重數量　呼籲選民積極投票

政治 18:16 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

唐英年呼籲選民盡公民責任投票。（陳永康攝）

立法會選舉本月19日舉行，香港友好協進會為40席選委界別候選人，安排見面會。友好協進會會長唐英年形容，51人競爭40席是非常激烈，又指選舉講求素質，冀能吸引素質高、有能力有承擔的忠誠愛國者，進入立法會。

對於港府首次在口岸設立投票站，唐英年稱，安排是盡量讓市民盡公民責任，以及表達意見，呼籲合資格的選民投票，選出心頭好，而他未有預計過今次選舉的投票率，強調不是講數量，而是講素質。

另外，全國人大常委譚耀宗則指，政府應盡量方便選民投票，認為港府安排專車是應該及合理做法，只要過程不會影響選民投票意向便可以。他續指，口岸票站不適宜讓公眾監票，因為有其特殊性，但相信過程公平公正，不擔心會有不公道的情況。

17名候選人到場介紹政綱。（陳永康攝）

選委界別一共有51名候選人，友好協進會今日安排了17名候選人，到場介紹政綱，未來再設2場見面會，每場均有17名候選人到場。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

相關文章

【立法會選舉】馮驊稱會為口岸票站作實務準備　選民發燒將安排到特別投票間
22:28 2021/11/19
【立法會選舉】馮驊稱會為口岸票站作實務準備　選民發燒將安排到特別投票間
【立法會選舉】香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站供內地港人投票　名額11.1萬個本周三起登記
17:00 2021/11/29
【立法會選舉】香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站供內地港人投票　名額11.1萬個本周三起登記
【立法會選舉】查錫我憂舞弊在內地發生難執法　譚耀宗稱社會必有疑慮
16:00 2021/11/30
【立法會選舉】查錫我憂舞弊在內地發生難執法　譚耀宗稱社會必有疑慮

你可能感興趣

【立法會選舉】馮驊稱會為口岸票站作實務準備　選民發燒將安排到特別投票間
22:28 2021/11/19
【立法會選舉】馮驊稱會為口岸票站作實務準備　選民發燒將安排到特別投票間
【立法會選舉】香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站供內地港人投票　名額11.1萬個本周三起登記
17:00 2021/11/29
【立法會選舉】香園圍、羅湖、落馬洲口岸設票站供內地港人投票　名額11.1萬個本周三起登記
【立法會選舉】查錫我憂舞弊在內地發生難執法　譚耀宗稱社會必有疑慮
16:00 2021/11/30
【立法會選舉】查錫我憂舞弊在內地發生難執法　譚耀宗稱社會必有疑慮
口岸 譚耀宗 唐英年 選舉 立法會 立法會選舉 人大常委

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮