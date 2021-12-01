  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 18:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【木枱藏毒】木枱暗格藏大麻花市值600萬　海關埋伏拘23歲無業男

社會 17:56 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

木枱暗格藏大麻花市值約600萬，海關拘23歲無業男。（曾秋文攝）

海關搗破一宗大麻花案並拘捕1人，海關毒品調查科第2組調查主任羅霆峰表示，上周（11月22日）檢獲55公斤大麻花後，在跟進調查後相信會有另一批毒品流入本港，並運送到元朗一個貨場，關員到目標貨場通宵埋伏，至昨日（11月30日）下午1時許，發現一名男子將貨物搬入貨場，人員見時機成熟上前截查，疑人一度企圖逃走，最終被制服。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

經搜查後，發現貨物中共有7張木枱，當中收藏約28公斤懷疑大麻花，市值約600萬元，涉案23歲男子當場被捕，他報稱無業，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。今次毒販以貴價木枱作掩飾，把毒品收藏於暗格中，相信檢獲的毒品供應元朗區娛樂場所，海關正追查毒品來源。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

相關文章

【天氣預測】天文台料冬季氣溫正常至偏高　有14日寒冷天氣
今日 17:10
【天氣預測】天文台料冬季氣溫正常至偏高　有14日寒冷天氣
【Omicron變種】最新新冠病毒變異株　一文看清Omicron傳播威力（不斷更新）
今日 18:05
【Omicron變種】最新新冠病毒變異株　一文看清Omicron傳播威力（不斷更新）
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
今日 17:46
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄

你可能感興趣

【天氣預測】天文台料冬季氣溫正常至偏高　有14日寒冷天氣
今日 17:10
【天氣預測】天文台料冬季氣溫正常至偏高　有14日寒冷天氣
【Omicron變種】最新新冠病毒變異株　一文看清Omicron傳播威力（不斷更新）
今日 18:05
【Omicron變種】最新新冠病毒變異株　一文看清Omicron傳播威力（不斷更新）
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
今日 17:46
【港版健康碼】新版安心出行新增港版健康碼平台　市民有需要可自願申報21天行蹤紀錄
罪案 元朗區 海關 元朗 香港

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮