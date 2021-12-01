【木枱藏毒】木枱暗格藏大麻花市值600萬　海關埋伏拘23歲無業男

▲ 木枱暗格藏大麻花市值約600萬，海關拘23歲無業男。（曾秋文攝）

海關搗破一宗大麻花案並拘捕1人，海關毒品調查科第2組調查主任羅霆峰表示，上周（11月22日）檢獲55公斤大麻花後，在跟進調查後相信會有另一批毒品流入本港，並運送到元朗一個貨場，關員到目標貨場通宵埋伏，至昨日（11月30日）下午1時許，發現一名男子將貨物搬入貨場，人員見時機成熟上前截查，疑人一度企圖逃走，最終被制服。

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經搜查後，發現貨物中共有7張木枱，當中收藏約28公斤懷疑大麻花，市值約600萬元，涉案23歲男子當場被捕，他報稱無業，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。今次毒販以貴價木枱作掩飾，把毒品收藏於暗格中，相信檢獲的毒品供應元朗區娛樂場所，海關正追查毒品來源。

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記者：曾秋文