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【Omicron變種病毒】38歲尼日利亞抵港男帶Omicron　患者沒有打疫苗病毒量低帶抗體

社會 18:00 2021/12/01

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38歲尼日利亞抵港男帶Omicron，於本港等候轉機期間確診。（經濟日報資料圖片）

本港再增一宗Omicron變種病毒個案，涉及上周日(28日)公布的一宗輸入個案，38歲卡塔爾抵港男子等候轉機期間，離港前檢測呈陽性，並確認帶有Omicron變種病毒，屬本港第四宗Omicron變種病毒個案

衞生防護中心指，早前確診第12433宗輸入個案，涉及一名8歲男病人於11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機；因簽證相關問題於機場限制區逗留，並於11月27日於香港國際機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。

病人並未接種新冠疫苗，他沒有病徵，入院後於11月27日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的三次檢測Ct值為30至36，即病毒量低。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有值得關切的變異病毒株Omicron。

中心進一步流行病學調查顯示，病人於11月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，其後從卡塔爾到港。

他曾於香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）逗留，該處已於11月29日納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在12月1日或之前接受強制檢測。暫時未有錄得相關確診個案。

香港至今共錄得4宗涉及Omicron的個案，2宗與南非相關，另外2宗與尼日利亞相關。

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責任編輯：陳正怡

疫苗 尼日利亞 卡塔爾 經濟 機場 南非 衞生防護中心 衞生署

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