【主播媽媽】子女愛發問輪流「問題轟炸」 蔡雪瑩：不可以輕視孩子的問題

2014年離開TVB新聞部的前主播蔡雪瑩（Snowy），下嫁商人丈夫後三年抱兩，現育有1仔1女。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今集邀請了前主播媽媽蔡雪瑩分享照顧子女的心路歷程。

Snowy的兒子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl則升讀K1。談到三年抱兩，Snowy指，兒子是意料之外懷孕，當兒子一歲多時，見到兒子經常跟公仔說話，感到兒子相當寂寞，而且那段時間她經常與先生出差，於是萌生了生多個小朋友，讓兩個可以陪同成長。

三年抱兩是否會很辛苦？Sonwy首先感激奶奶及媽媽在照顧子女上的協助，更笑言自己再辛苦不及要照顧雙胞胎的媽媽。不過，由於子女的年紀相近喜歡爭寵，如果帶他們外出會累點，她舉例指，「哥哥要坐大腿，妹妹要要爭坐大腿，最後要一人坐一邊！」

孩子總是問題天天都多，特別是3至5歲的孩子總愛問為甚麼，Snowy兩個子女也不例外。她分享道，妹妹很喜歡跟隨哥哥，哥哥已經問很多為甚麼，妹妹再問多次，雖然很煩，但她每次都認真回答，順便訓練自己的頭腦轉快點。

有些專家教不可以輕視小朋友的問題，要認真回答他們的問題，否則他們長大後被問問題，可能會回答了很奇怪的答案，會影響升學或面試的表現。

在育兒的道路上，Snowy大讚先生是神隊友，先生平日要上班且工作時間很長，周末都會安排親子節目。她們會帶小朋友到不同的地方，港九新界都去勻，除了經常去主題公園外，有時都會安排特別的節目，例如去農莊、划艇，露營等。

我們兩個都覺得小朋友粘住父母的時間不多，尤其是現在的小朋友早熟，3歲及5歲很粘住爸爸媽媽，我們要好好享受。

她坦言，雖然有時帶子女外出會很累，例如子女會扭計說「媽媽我好累，要抱」，她有時忍不住會抱，但強調只會抱一段短路程，因為不想他們有依賴，她笑言爸爸有時兩個一齊抱，「他都五勞七傷的」。

育兒需要夫婦的配合，Snowy表示，自己性格很柔善，她以為自己會做白面，老公會做醜人，結果發現爸爸很容易被子女攻陷，她笑言「叫聲Daddy已經心都融化曬！」

在育兒方面，她對子女會比較嚴格，對子女也完全不偏心。平時盡量哥哥有的東西，妹妹都要有，例如自己抱哥哥在左邊，也會抱妹妹在右邊，哥哥選擇一件玩具，妹妹都會有一件，兄妹二人的感情都相當好。

兩個小朋友是否兩倍的快樂？Snowy表示，家中有兩個小朋友，他們有玩伴，有學習的對象，「我覺得不只是雙倍快樂，而是3倍、4倍的快樂！」

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記者：鄺嫻