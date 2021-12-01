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【涉拍裙底】涉偷拍裙底兼向女童露械　地盤工人被控6罪還押候訊

社會 18:03 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

地盤工人涉偷拍裙底等被控6罪，案件今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

地盤工人涉向女童露械，手機被發現藏有女生裙底照，被控作出有違公德的行為及在公眾地方作出擾亂秩序的行為共6罪，案件今(1日)於西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2022年1月12日再訊，被告還押候訊。

被告謝加寶(25歲)，報稱地盤工人，被控2項作出有違公德的行為罪，控罪指他於2021年11月11日及19日，在石硤尾中央遊樂場內及深水埗白田邨一樓平台，作出性質猥褻、淫褻及令心憎惡的有違公德的行為，即分別兩次向他人裸露陰莖。另4項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指被告於2021年5月13日至6月4日，在港鐵石硤尾站內、港鐵車廂及其他地方，分別4次作出偷拍裙底，上述行相當可能會導致社會安寧破壞。

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記者：林育慧

 

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