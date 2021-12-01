【無牌燒烤場】九華徑燒烤場無牌經營　兩負責人認罪判緩刑罰款4萬

▲ 美孚九華徑燒烤場違規經營，兩名負責人今認罪被判緩刑及罰款。資料圖片

食環署及警方早前到美孚九華徑燒烤場進行聯合行動，拘捕多名燒烤場負責人，食環署早前起訴2名燒烤場負責人1項無牌經營食肆罪。兩案今（1日）於九龍城裁判法院提堂，2名被告承認控罪，判監4星期，緩刑2年，並罰款4萬港元。

兩名被告為許百翔（62歲）及林麗玉（47歲），各被控1項無牌經營食肆罪。控罪指，他們於2021年11月12日下午約7時半，分別在新界葵涌九華徑舊村美孚九華徑燒烤場及吉吉 360，並非根據和按照食環署署長所批出的牌照經營食物業，即普通食肆。

案情指，食環署督察聯同署方情報人員，於2021年11月12日晚上進行突擊行動，發現「美孚九華徑燒烤場」、「吉吉燒」分別有100及250名食客。

情報人員於收銀處付款後，收到2張贈飲券及2張紅色貼紙。隨後被員工帶到燒烤位置，以及提供燒烤工具。情報人員可從雪櫃拿取食物，亦看見其他客人可以從中取食物，雪櫃內的食物包括豬扒、雞翼等。兩名被告在食環署督察查問下，分別承認是該處所的負責人，並未能出示由食環署簽發的有效食物業牌照。

早前另案兩名負責人黃志崇（54歲）及DE SOUZA Michael Anthony（56歲），分別被控1項無牌經營普通食肆，惟案件早前提堂時，兩人均缺席應訊，法庭已發出拘捕令。

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記者：梁錦麟