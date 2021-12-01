【移民潮】調查揭上學年每間中學平均32人退學　教師移民數字急升7倍

▲ 中學校長會最新調查揭示，上學年中學生退學及教師離職移民較早年嚴重

移民潮觸發學生退學及教師離職潮持續，香港中學校長會最新調查揭示，上學年中學生退學及教師離職移民較早年嚴重，平均每校32人退學，按年驟升1.7倍，離港或移民數字佔近6成；平均每校7.1名教師離職，富經驗教師佔比上升，整體教師移民數字更急升7倍，離職主因是社會氣氛及教育政策變更等，學界形容「教育生態艱難」、「社會對教育專業不信任」，促提升教育體系質素及聲譽、提高教師專業地位。

中學校長會今日舉行周年會員大會，並發布與香港中文大學香港學生能力國際評估中心合作進行第2次「學生退學及教師離職問卷調查」，於今年9至10月邀中學校長完成自填問卷，共收回140份有效問卷，85.7%屬津校、9.3%屬直資學校、3.6%屬官校，以及1.4%屬私校。

調查顯示，2020/21學年學生退學情況較前兩個學年嚴重，對比2018/19學年及2019/20學年，均有約2,700人退學，平均每校約20人退學，惟20/21學年退學人數驟升1.7倍至4,460人，平均每校32人退學。

當中離開香港的學生人數為2,643人，佔近60%，涉及到海外、內地、澳門升學及移民，「淨移出」數字高於18/19學年907人（34%）及19/20學年1,348人（49%）。

教師方面，上學年教師離職數字飆升至987人，平均每校7.1名教師離職；比18/19學年517人及19/20學年498人，高出近倍；未達退休年齡教師當中，具10年以上教學經驗者佔離職教師54%，離職率高於2018/19學年37%及2019/20學年38%。

上學年移民、提早退休的教師數字亦大幅飊升，其中移民教師數字升幅達7倍多，顯示教學人才「淨流失」人數比前高。

12.1%校長表示未來3年將會退休，12.9%表示未來3年去向未定、甚或提早退休，該會形容此現象對學界影響不少，需更深入瞭解。

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記者：馮琪雅