【新冠疫苗】衞生署上周接37宗接種後異常報告　無新增青少年接種後心肌心包炎個案

▲ 衞生署上周接獲37宗接種後異常事件報告，無新增青少年接種後心肌心包炎個案。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（1日）公布最新疫苗接種監測更新，截至11月28日的過去一星期，衞生署共接獲37宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至11月28日晚上8時，本港市民合共接種了約941萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約474萬名，佔全港12歲或以上人口的70.4%。衞生署共接獲6,426宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括48宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另外，截至11月28日晚上11時59分的過去一星期，衞生署沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。



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記者：黃穎津