華永會夥拍心理學家　推廣生命教育　中小學生創作比賽　融入正向心理學

由華人永遠墳場管理委員會（華永會）主辦的全港中小學生創藝及書法比賽，跳出傳統比賽模式的框框，特意找來心理學家參與背景故事的創作，融入正向心理學元素，並在上周末舉行相關講座，邀請了家長、教師及社工出席學習並分享與青少年逆境同行的技巧與實戰策略，真正推廣正向人生的理念。

▲ 華永會外部事務委員會主席陳穎文說，配合比賽舉辦講座，分享與年輕人攜手抗逆減壓的生活貼士，能讓活動走得更遠。

華永會給市民的印象只是負責墳場管理服務，其實在公益慈善工作上已長年投入資源，其「年度慈善捐款計劃」今年剛好踏入30週年，至今已捐助的慈善項目超過3,300個，惠及人次數以百萬計，累計捐獻金額超過10億港元。近年，華永會積極推動生命教育，尤以中小學生為對象，今年更以「正向創藝 閃耀人生」比賽作為壓軸活動。

▲ 華永會內部事務委員會主席黃錦財先生於致辭時道 : 近年，華永會積極推動生命教育，尤以中小學生為對象，今年更以「正向創藝 閃耀人生」比賽作為壓軸活動。

與家校會合辦正向心理學講座



社會常說年輕人身在福中，然而他們面對無人經歷過的新世代挑戰，又有誰明白箇中困難？華永會希望在青年人的成長階段提供更多協助和引導，成為他們跨越逆境的助力。「坊間已經有許多勵志比賽，我們希望活動不止停留在『爭勝』上，能從中融入生命教育的元素，於是找來心理學家協助創作比賽背後的故事。」華永會外部事務委員會主席陳穎文表示，「協助學生方面，家長與學校同工可謂扮演重要角色，所以我們與家校會合作舉辦此次講座，分享與小朋友攜手抗逆減壓的方法。」

▲ 心理學家陳頌恩博士建議大家善用壓力給予的推動力，迎接挑戰，為自己定立目標，讓生命變得更有意義。

剛在周末舉行的講座以「培養同理心 ‧ 活用心理學與子女同行抗逆減壓」為題，邀請了多年來積極向學生及家長推廣正向心理學知識，擁有15年心理學經驗的心理學家陳頌恩博士擔任講者。活動在推出兩天內已額滿，當天的反應亦相當熱烈，約兩個小時的講座上，陳博士分享了實用的抗逆貼士，以及日常中的訓練方法，出席者亦非常踴躍分享個人意見和經驗。由於反應不俗，華永會正計劃加開講座。

▲ 講座名額於兩天內爆滿，反映越來越多人關注年輕人的處境與抗逆能力。

溝通從培養同理心做起



為了讓大家在日常中活用正向心理學，講座上陳頌恩博士從培養同理心說起。她提到家長面對子女的負面情緒，有時會不知所措或嘗試提出解決問題的方法，卻沒有處理受挫者的情緒。「同理心」則著重代入對方處境，嘗試多聆聽和發問，在不帶批判下理解對方的真實感受，便可慢慢築起一道真正溝通的橋樑，「因為每個人都希望被重視。」待處理情緒後，再尋找適當的時機分析問題和引導。



她建議，家長平日可透過繪本或電影與小朋友展開話題，討論角色的遭遇和情緒，一起培養理解他人的能力。同時也要學習多用形容情緒的字詞，有助雙方表達內心想法。

同理心不只適用在小孩身上，亦有助家庭內的跨代溝通。當家長與祖父母輩對管教子女各持己見，例如是否放任小孩吃零食的問題上，不妨先肯定對方疼愛小孩的出發點，再清楚指出問題所在，分析改變的好處和不改變的壞處，最後希望對方跟自己朝同一方向前進，作出改變，便可以更容易創造共識。

▲ 當天大會還向出席者派發教材套，學習更多實用的抗逆減壓的生活例子。

比賽是教育 也是實踐的機會



生命中難免遇上逆境，家長需要學習觀察子女是否陷入低潮，甚至產生輕生念頭。除了情緒，也要留心他們生活習慣或健康情況有沒有重大改變。「家長最常忽略是睡眠時間增長或食量增加，以為『食得睡得』便沒有問題，但以上可以是抑鬱症的其中一些徵兆。」陳博士說，假如平日建立良好的溝通橋樑，可更容易發現問題。



陳頌恩博士表示首次與華永會合作，覺得比賽的策劃非常有心思與創意，於是為比賽的背景故事「閃耀的星星」注入正向心理學，當中包含了幸福感的五個元素。「故事是最吸引和最容易牽動感受的媒介，我們嘗試在其中融入正向心理學的元素，透過星星因自己擁有溫暖人心的能力而自豪的情節，鼓勵小朋友建立志向，並樂於幫助身邊的人對抗逆境。」填色及繪畫創作可給予同學思考、創造並訴說故事的空間；書法比賽強調正向家庭關係「孝」與律己行善「善」的重要性，進一步加强同學對正向關係及生命意義的反思。

小一至小六學生可參加硬筆書法與填色比賽，中一至中六學生則可參加毛筆書法與繪畫比賽。各組別均設冠、亞、季軍及優異獎。繪畫比賽更另設特獎，獲選作品之創作元素有機會於華永會設施內以壁畫形式展示。以上獎項的得獎者最高可獲港幣$3,000獎學金、獎盃及獎狀。所有參賽者更可免費申請參與證書乙張。



為鼓勵學校及團體積極參與，學校或團體可收集所有學生的參賽作品統一遞交。比賽更設最踴躍參與學校/團體獎，最踴躍參與的三間中學及三間小學更可免費獲得由華永會分別安排的「正向 ‧ 生命敎育」講座乙場，資深心理學家會向老師、社工和家長分享怎樣協助孩子們認識正向心理學，以及培養正向思維。



華永會「正向創藝 閃耀人生」比賽

截止報名日期：2022年1月21日

詳情：www.competition.bmcpc-shine.org.hk



（資料由客戶提供）