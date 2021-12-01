【技術錯誤】216人本周日再次收到3月檢測結果　涉華大基因錯誤上傳至衞生署

▲ 216人本周日再次收到3月檢測結果，涉華大基因錯誤上傳至衞生署（資料圖片）

衞生署昨日（30日）晚上接獲華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年3月採集樣本進行病毒檢測並已獲陰性結果的市民，於11月28日再次接獲該次陰性檢測結果的通知短訊。事件涉216位市民，當中並不涉及任何陽性個案。

港府已因應事件已責成承辦商跟進，特別是審視有關輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施，防止再發生類似情況。



經了解，負責的化驗承辦商華大基因人員於11月28日錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。



華大基因已根據署方建議，以電話短訊通知受影響的市民有關事件並致歉。是次事件並不涉及任何化驗室服務，與檢測的準確性或有效性無關，而錯誤上傳的資料亦已獲處理，署方的資訊系統內的檢測數據沒有被是次錯誤影響。

最新影片：【TOPICK診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文