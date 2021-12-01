  • 18°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 20:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【技術錯誤】216人本周日再次收到3月檢測結果　涉華大基因錯誤上傳至衞生署

社會 19:14 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

216人本周日再次收到3月檢測結果，涉華大基因錯誤上傳至衞生署（資料圖片）

衞生署昨日（30日）晚上接獲華大基因呈報，因上載檢測結果時出現技術錯誤，導致曾於今年3月採集樣本進行病毒檢測並已獲陰性結果的市民，於11月28日再次接獲該次陰性檢測結果的通知短訊。事件涉216位市民，當中並不涉及任何陽性個案。

港府已因應事件已責成承辦商跟進，特別是審視有關輸入及上載結果的工作流程，確保作出合適的改善措施，防止再發生類似情況。

經了解，負責的化驗承辦商華大基因人員於11月28日錯誤上傳該批舊的陰性檢測結果至衞生署的相關資訊系統，以致系統根據既有設定，自動向該批市民發放載有其3月20日的檢測結果及檢測樣本瓶編號的短訊。

華大基因已根據署方建議，以電話短訊通知受影響的市民有關事件並致歉。是次事件並不涉及任何化驗室服務，與檢測的準確性或有效性無關，而錯誤上傳的資料亦已獲處理，署方的資訊系統內的檢測數據沒有被是次錯誤影響。

最新影片：【TOPICK診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【華大基因】人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知　港府向華大發警告信
19:47 2021/05/11
【華大基因】人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知　港府向華大發警告信
【華大基因】衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染　將剔除出確診個案
16:47 2021/05/15
【華大基因】衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染　將剔除出確診個案
【華大基因】29歲男員工樣本遭污染後確診　負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑
18:33 2021/05/15
【華大基因】29歲男員工樣本遭污染後確診　負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑
【華大基因】男員工樣本疑受污染一度列作確診　袁國勇到安球化驗所及華大基因調查
12:18 2021/05/17
【華大基因】男員工樣本疑受污染一度列作確診　袁國勇到安球化驗所及華大基因調查
【華大基因】袁國勇稱男員工過夜時吸入病毒DNA　不具傳染性籲毋須憂慮出現大型傳播
13:40 2021/05/17
【華大基因】袁國勇稱男員工過夜時吸入病毒DNA　不具傳染性籲毋須憂慮出現大型傳播
【華大基因】受污染「確診」員工曾到基因排序實驗室及休息室　華大指與病毒實驗室各有獨立冷氣通風系統
18:23 2021/05/17
【華大基因】受污染「確診」員工曾到基因排序實驗室及休息室　華大指與病毒實驗室各有獨立冷氣通風系統

你可能感興趣

【華大基因】人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知　港府向華大發警告信
19:47 2021/05/11
【華大基因】人為錯誤致14人未能收到陰性結果通知　港府向華大發警告信
【華大基因】衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染　將剔除出確診個案
16:47 2021/05/15
【華大基因】衞生防護中心指染疫29歲男員工樣本遭污染　將剔除出確診個案
【華大基因】29歲男員工樣本遭污染後確診　負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑
18:33 2021/05/15
【華大基因】29歲男員工樣本遭污染後確診　負責檢測「安球醫學」提2大理據撇除嫌疑
病毒檢測 疫苗 H8 書展 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 手術 經濟 編輯 肺炎

最高瀏覽

【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮