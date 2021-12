【聖誕好去處】8大必去聖誕冬日市集　歐陸風打卡位+夢幻嘉年華+美食市集

▲ TOPick為大家介紹8個必去聖誕市集。

一年一度的聖誕節又到了!除了商場打卡,及看聖誕燈飾之外,逛遊聖誕市集也是一個不錯的選擇!今年不同地方都有有舉辦聖誕市集,TOPick綜合了8個聖誕市集,感受聖誕氣氛之餘,又可以簡購心儀的聖誕禮物!

1. 赤柱廣場「Wild West Adventure聖誕市集」

赤柱廣場的聖誕市集以西部牛仔為主題,市集入口處擺放了西部牛仔的裝飾,部分攤檔佈置以原木打造,如美國西部牛仔的淘金小鎮。聖誕市集有逾60個攤檔,包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食。聖誕市集更有多個打卡位、主題遊戲及聖誕老人見面會等。

赤柱廣場於即日起一連三個星期六、日及公眾假期,有為期八日的主題聖誕市集,市集有逾60個人氣品牌,如Blue Bottle Coffee、香港本土Gin酒品牌白蘭樹下的丹丘蒸留所、漢堡店Honbo、巧克力品牌Marquise De Sevigne、Infinity C by October、LIFETASTIC等等。

赤柱聖誕市集有模擬淘金遊戲,勝出者可獲得由just gold鎮金店送出的足金黃金一份,另外赤柱廣場亦設計三款主題線上遊戲,完成達標即可獲贈禮品。聖誕老人會於指定日子在美利樓,與大家合照見面,共度佳節。

Wild West Adventure聖誕市集

日期:2021年12月11-12日、18-19日及24-27日(一連三個星期六、日及公眾假期)

時間:中午12時至晚上8時

地點:赤柱廣場天幕廣場及公共空間

2. 東薈城名店倉「樂悠聖誕市集」

東薈城名店倉的戶外聖誕市集由即日起,一連三個聖誕週末有「樂悠聖誕市集」,有逾40個攤位,包括主題飾品、潮流服飾、手製精品及節慶美食飲品等等。現場還有音樂表演,包括MC張天賦、盧思穎、胡學軒、網路歌手阿Mic周卓盈、何佩婷等於現場表演。

市集附近會有7大戶內外打卡亮點,大家去市集之餘,也可以在現場盡情打卡!商場指現場還有「樂悠雪地尋寶」無接觸數碼互動遊戲,只要成功收集所需寶藏,就可贏取Cinnabon指定曲奇。

樂悠聖誕市集

日期:2021年12月10-12日、17至19日、及24-27日

時間:中午12時至晚上7時

地點:東薈城名店倉四樓平台廣場 (鄰近402號鋪 - 稻成京川滬)

3. 海洋公園「好想聖誕2021」聖誕市集

海洋公園表示於12月18日至明年1月2日期間,推出以歐洲聖誕市集為主題的「好想聖誕2021」。市集設有木製小屋和色彩繽紛裝飾,超過40個來自歐洲、 亞洲及本地特色品牌,提供形形色色的精緻聖誕裝飾、配飾、手工製品、家居用品、玩具、護 膚品及歐陸美食。

另外會有著名魔術師甄澤權 Louis Yan,表演結合幻象、特技和互動元素的魔術絕技。小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」,體驗「Chill 聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊,製作獨一無二的聖誕裝飾。

活動期間聖誕樹會於晚上6時30分點亮,除節日燈飾外,亦有夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」,於晚上8時正於夢幻水都人工湖上映。

日期:2021年12月18日至2022年1月2日

時間:下午2時後可入場

價錢:港幣$10購買聖誕小鎮入場門票

地點:海洋公園

4. 新城市廣場「Sweetmas Market」

新城市廣場即日起至明年1月2日於1樓羅馬廣場舉行「Sweetmas Market」歐陸聖誕甜蜜嘉年華,市集運用Pastel colour粉嫩色系作為設計主調,聖誕主題佈置把嘉年華必備的遊樂設施,變身成童話風的「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」及「戀戀玫瑰園」,亦有多個自拍放閃場景,仿如置身歐洲的經典聖誕市集。

另外設有4大糖果主題攤位遊戲包括經典的拋糖果球、擲彩虹 、釣棉花糖和拋冬甩圈,捐款將全數撥捐支援照顧者的慈善機構大銀力量 Big Silver。

「Sweetmas美食市集」則雲集多間本地創意品牌,由蛋糕、麵包、果醬、朱古力以至節日特飲及美酒皆應有盡有,如香港製造Melluna蜂蜜酒「蜜語Beetales」、日本大阪得獎高級「Shokupan專門店 - SAKImoto Bakery嵜本」及獲獎的「Jam Story果醬二三事」等等,免費入場。

日期:即日起至2022年1月2日

時間:中午12時至晚上10時

地點:沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼及三期三樓

5. PopCorn「美酒滋味體驗遊」冬日市集

PopCorn由即日起帶來「Pop Wine Fest 美酒滋味體驗遊」,超過25個參展商出售超過800款來自世界各地以及人氣香港品牌之威士忌、餐酒、日本清酒、 手工啤酒及佐酒小食供愛酒之人選購及即場品嚐!

市集舉行期間會提供包括香檳及松露醬等聖誕禮品套裝,亦會提供免費鴨肝試食。另外在在PopCorn商場1樓中庭設置18個攤位,當中有世界知名及本地薑品牌,包括日本清酒專家SAKE CENTRAL,全華人班底精釀啤酒廠Mak's Beer等等,現場會提供生啤及品牌獨家啤酒花茶。

日期:即日起至2022年1月2日

時間:早上11時至晚上9時

地點:PopCorn,將軍澳唐賢街9號

6. YOHO MALL森「動」聖誕手作市集

YOHO MALL將於12月11至12日及18至19日在YOHO MALL I 地下露天廣場舉行森「動」手作市集,市集雲集超過20 間本地手作及精品攤檔,包括皮具、飾物、蠟燭、單車及戶外運動用品等等。

YOHO MALL指市集引入本地品牌「caai.cc 踩」和「Happy Cycling Workshop」及「Inspirational Bottle Hong Kong」等單車及戶外運動用品品牌,新設以單車為主題的互動單車打卡裝置。

市集同時引入皮具「WSW Leather Craft」、乾花花束及飾物「Litle Studio」、「Second Home」手工製作蠟燭、浪漫小燈「Lab Become Us」等等,市集還有聖誕畫布相框工作坊及聖誕沙樽工作坊,大家可以親手製作禮物。

森「動」手作市集及工作坊

日期:2021年12月11至12日及18至19日

時間:中午12時至晚上7時

地點:YOHO MALL I 地下露天廣場

7. 利奧坊「傳統 x 新造」佛系聖誕市集

利奧坊於今年12月18至19日及12月25至27日,以「佛系」為主題帶來具本地特色及充滿玩味個性的聖誕市集!現場設有以環保物料循環再造的「佛系聖誕鹿飛機」打卡裝置,更設有「佛系發呆區」及「佛系環保擊樂匯演」,加強大家對環境的保護。

市集有超過40個特色攤檔,亦設有「佛系自由定價攤位」,讓您大家「隨緣」購買心水產品。

「傳統 x 新造」佛系聖誕市集

日期:12月18至19日(星期六及日)及12月25至27日(星期六至一)

時間:中午12時至晚上8時

地點:大角咀利得街11號利奧坊

8. Winter Wonderland 冰雪奇幻國度

今個聖誕,留港度假也可以感受歐陸節慶氣氛!「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」即日起至至2022年1月2日在亞洲國際博覽館舉行歐陸聖誕小村莊。

當中有全長30米「Joy & Jump Castle歡樂彈跳城堡」,配合聖誕主題及色調。場內更特設多個別開生面的主題活動及體驗區,包括以冰屋形象打造的「Glacier Ice House 極地冰窖」、「MR. MEN LITTLE MISS X’mas Maze 奇先生妙小姐聖誕迷宮」、「House of Light by XCEPT 」等。

另外還有由60間洋溢童話色彩的小木屋搭建而成的聖誕購物村,村內有朱古力品牌Lindt期間限定店,咖啡品牌Lavazza及等等。同場更設有塔羅牌占卜及茶葉占卜等特色攤位,以及親手製作各式節日手藝品的體驗工作坊,其中小朋友可以到Just Face Painting 玩彩繪或製作小手工,適合一家大小一起玩。

日期:2021年即日起至2022年1月2日(12月21日冬至日閉館)

時間:早上10時半至3時半及4時至9時。

地點:亞洲國際博覽館.2號展館。

門票:成人每位88港元,小童(3至11歲)每位68港元。

記者:蕭雅文