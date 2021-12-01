【食物安全】僑陽陸厚花菇及錦興菠菜麵未注明含二氧化硫　過敏者食用或致頭痛或噁心

▲ 僑陽陸厚花菇及錦興菠菜麵未注明含二氧化硫。（資料圖片）

食安中心今日（1日）公布，1個預先包裝乾冬菇樣本和1個預先包裝菠菜麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，分別從東涌及油麻地各一間雜貨店抽取上述乾冬菇和菠菜麵樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但乾冬菇樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱，而菠菜麵樣本的食物標籤則未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

產品資料如下︰

產品名稱：特選厚花菇

品牌：樓上

產地：中國

淨重：605克

經銷商：僑陽陸海產有限公司（回收熱線：2300 1800）

此日期前最佳：2022年8月31日 產品名稱：菠菜麵

品牌：錦興粉麵食品

產地：香港

淨重：300克

經銷商：錦興粉麵食品有限公司（回收熱線：2385 2567）

此日期前最佳：2022年12月31日

發言人續指，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間分別致電熱線2300 1800（乾冬菇）／2385 2567（菠菜麵），查詢有關產品的回收事宜。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。



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記者：黃穎津