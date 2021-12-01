【醫療風險】威院手術儀器驗出結核分枝桿菌　15病人使用後未有感染徵狀

▲ 威院手術儀器驗出結核分枝桿菌，15病人使用後未有感染徵狀

威爾斯親王醫院發言人今日（1日）表示，院方於10月底為一款用於心胸外科手術的加熱冷卻儀器進行例行檢驗，抽取水樣本化驗，11月中的化驗報告顯示，其中一個水樣本含非結核分枝桿菌。院方一直定期在該儀器抽取水樣本化驗，對上一次抽取水樣本為今年9月16日，當時沒有驗出非結核分枝桿菌。



院方翻查手術紀錄，確定9月16日後有15名病人的心胸外科手術曾使用該儀器，已通知相關病人，當中並未發現有病人出現感染徵狀。由於病人不會與該儀器用水有直接接觸，院方進行風險評估後，相信事件對病人構成的感染風險很低。



院方亦通知生產商跟進事件，已即時停用該儀器，加強清洗及更換喉管和零件，及已安排改用另一加熱冷卻儀器，心胸外科服務維持正常。院方指已向醫院管理局總辦事處通報事件，並會繼續密切監察病人臨床情況及跟進事件。

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記者：鄧凱文