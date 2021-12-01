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【立法會選舉】選委界候選人強調中資背景　主張融入國家發展大局

政治 20:13 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

友好協進會舉行3場候選人見面會。（陳永康攝）

友好協進會為51名選委界別候選人，一共安排3場見面會。今日首場見面會上，有候選人強調其中資背景，也有人主張要融入國家發展大局。

中國銀行（香港）總法律顧問簡慧敏強調，自己是唯一一名候選人，在中資服務十多年的法律顧問，加上身為深圳政協，倘當選會做好兩地溝通，直言通關、民生、經濟等範疇，都需要更積極與內地部門溝通。

中國太平保險（香港）總經理陳沛良則指，多年的工作見證中資在香港的成長，地位愈來愈重，認為選舉制度的修改下，中資可以將專業在議會內發揮。

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另外，全國港澳研究會理事黃梓謙提出，要融入國內國際雙循環，實現多元產業，建議發展「南金融、北創科、東體育、西文化」的發展格局，也提倡將中史列為必修科，建議每年提供高鐵車票予青年，以加強國情認知。

中電中國區總裁陳紹雄則指，會推動香港融入國家發展大局，以及加強市民國民身份認同。經民聯陸瀚民亦提出要建立青年國家觀，強化青年的身份認同及國家意識。

另外，爭取連任的立法會議員則力數政績。民建聯葛珮帆稱，任內推動成立創新及科技局、整頓港台等，未來會重視保安、環保等議題，也會推動《基本法》第23條立法會等。民建聯張國鈞則指，過去審議過不少與國家相關的法案，親身參與捍衞一國兩制。

立法會選舉詳盡參選名單按此：https://bit.ly/3waU8c6

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤

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