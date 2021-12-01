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【工展會】工展會下周六重返維園　市民打齊兩針下午6時後免費入場掃貨

社會 20:19 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

新冠肺炎疫情緩和，睽違一年的工展會實體展會將與下周六（11日）重返維多利亞公園舉行，展期長達24日，而且將以實體及線上兩種形式進行，市民可以掃貨直至下年1月3日。所有已經接種兩劑新冠疫苗的市民，出示記錄後可以在每日下午6時後免費入場掃貨。

線上線下推超過400項購物優惠　低至1折

今屆工展會主題為「魅力光影耀工展」，將設有逾830個攤位，分布於9個主題展區，包括食品飲料，廚具及家電、美容及保健產品、服飾精品等。大會將聯同各參展商，在線上線下推出超過400項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折的產品。當中包括價值2元的「金鳳泰國頂級香米」福袋及5元的蠔皇極品鮑魚等。

適逢第55屆工展會，大會亦推出「工展55·驚喜五重奏」，送出總值400萬元禮品，當中包括「幸運55齊齊賞」，首1,555名網上登記的市民，只須符合以下其中一個條件，即可獲贈價值255元的禮品福袋，包括：1）今年為55歲，即1966年出生；2）生日為5月5日；3）身份證號碼有兩個相連的5字。而每日首550名現場購票的市民，可獲贈精美入場禮品。

「工展會APP」為市民提供一站式的展會資訊，市民可透過App參與抽獎活動，以及下載電子優惠券。首3萬名登記會員的市民亦可享免費入場。

最新影片：【TOPICK診症室】斜視可從訓練改善視力 嚴重個案或須接受手術

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：袁澍

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