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【飛虎之壯志英雄】G.E.M.相隔3年再推廣東歌　鄧紫棋包辦雙語歌詞

娛樂 13:00 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

G.E.M.相隔3年再推廣東歌。

G.E.M.鄧紫棋近日推出全新創作粵語新歌《兩個你》和國語新歌《兩個自己〉，兩首歌在她巧心安排下，成為相呼應的歌曲，也成為TVB《飛虎之壯志英雄》主題曲，是她暌違三年，再次推出粵語新歌。

要同時完成兩個版本，考驗了G.E.M.的創作和製作功力，「我希望兩個版歌詞是相呼應的，粵語版是寫讓我又愛又恨的兩個你、國語歌是寫進退兩難的兩個自己，而且粵語會更難一些，畢竟也差不多三年沒有寫粵語歌了。」

《飛虎》系列拍攝到第三部《飛虎之壯志英雄》，而G.E.M.也是《飛虎》的劇迷，於是她以《飛虎》的劇情走向為靈感來源，完成國語和粵語版的主題曲兩個版本詞曲創作都她包辦。

她表示，現實生活中可能有很多選擇都並不是非黑即白，都包含著很複雜的情緒，所以這次靈感方向也是想凸顯人在矛盾中拉扯的內心世界，並透過這兩個版本，寫出對方和自己相呼應的內心糾葛，加上G.E.M.情感層次豐富的演唱，讓歌曲更具震撼力。

要同時完成兩個版本，考驗了G.E.M.的創作和製作功力。

此外，G.E.M.在編曲上也格外用心鋪排，她希望歌曲能呈現《飛虎》系列的戲劇張力，又能保持屬於她的個人特色，所以花了許多時間找到雙方之間的平衡，最終成功達成目標，她笑說：「光是前奏的音色就改過好幾個版本，最後才敲到的，我感覺製作人快被我搞瘋了！

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 鄧紫棋 飛虎 TVB

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