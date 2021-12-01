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戴祖儀自爆有追求者　Joey暗示今年聖誕不寂寞

娛樂 18:30 2021/12/01

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

戴祖儀表示有追求者。

「寰亞新人王」ANSONBEAN（陳毅燊）和「長腿女神」戴祖儀（Joey）今日出席主題活動，久未「出走」的他們暢遊與《蠟筆小新》野原一家及Chocolate Rain主角Fatina一起打卡，並挑戰兩大遊戲。

讀書時期是籃球校隊隊員的Joey，輕鬆贏得獎品，即得戚打趣道：「Call me神射手！」跳開舞的ANSONBEAN也不弱，首次試玩已將冰壺推得勁遠，成功取得最高分數，早前為出歌練成一雙麒麟臂和蝴蝶背肌的他搞笑謂：「不枉我操到大大隻，今日肌肉終於大派用場喇！」

自言是動漫迷。

戴祖儀自言是動畫的愛好者，以前去旅行常玩扭蛋機，直至扭到目標公仔才停手，家中現有過百個件收藏。

問到男友要否似「小新」？她笑言反而希望似小新的爸爸，因為愛家人又遷就老婆，卻笑言希望將來另一半沒有腳臭。

ANSONBEAN好有活力。

她又自爆近日有追求者，暗示今年聖誕節不寂寞。

另外，活潑好動的ANSONBEAN，自ViuTV選秀真人騷《全民造星III》後，人氣急升兼Job量大增，更成為本年樂壇頒獎禮的新人獎大熱，他表示：「希望年尾頒獎禮得到好成績，咁就係最好嘅聖誕禮物。」

最新影片：炎明熹訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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