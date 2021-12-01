【斑蝶群聚】南丫島發現新斑蝶越冬地點　環團指3000斑蝶數目屬近年全港最多

▲ 環保團體綠色力量提供。

環保團體綠色力量及「活在南丫」，於南丫島發現一個斑蝶群聚地點，聚集斑蝶多達2,000至3,000隻。今次發現是繼香港島和大嶼山後，本地另一島嶼，發現為斑蝶越冬地點，亦屬近年數量最龐大的群落。

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最新發現的斑蝶群聚地點，於今年11月下旬發現，屬雜木林生境，範圍約1,000平方米。綠色力量指出，該地點示今仍有斑蝶聚集，數量達2,000至3,000隻，當中約8成是藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，並有少量擬旖斑蝶、青斑蝶、嗇青斑蝶和虎斑蝶。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，該處的斑蝶差不多全數已停止進食，並在離地數米的樹叢中停留，估計牠們已準備越冬，因而減少活動，避免浪費已儲備的能量，推斷該處極有可能是新的斑蝶越冬地點。



他指，過往曾有市民表示在南丫島發現斑蝶聚集，但缺乏正式記錄及照片，現存文獻亦沒有記錄過南丫島有斑蝶越冬地點， 故今次在南丫島發現的新斑蝶越冬地點，屬近年數量最龐大的群落，令人驚喜，亦顯示本地離島的蝴蝶生態不容忽視。

單家驊續稱，近年越冬斑蝶調查所記錄的斑蝶數量頗為波動，加上分別於2015及2020年發現新的斑蝶群聚地點，推測來港渡冬的斑蝶，可能不再以大群形式聚集，改為小群聚集，並分散於多個地點，該嶄新的聚集和越冬方式，對保育及研究造成一定困難。

正值斑蝶到港高峰期，綠色力量及「活在南丫」呼籲市民，如發現斑蝶聚集，應保持一定距離，切勿故意驚擾或晃動附近樹木，亦歡迎市民記錄斑蝶聚集位置、時間及數量，並聯絡綠色力量，有助研究斑蝶越冬模式及向政府建議合適保育措施。

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責任編輯：洪芷晴