  • 17°C
香港時間 : 20211201日 (週三) 21:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【斑蝶群聚】南丫島發現新斑蝶越冬地點　環團指3000斑蝶數目屬近年全港最多

社會 21:10 2021/12/01

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

環保團體綠色力量提供。

環保團體綠色力量及「活在南丫」，於南丫島發現一個斑蝶群聚地點，聚集斑蝶多達2,000至3,000隻。今次發現是繼香港島和大嶼山後，本地另一島嶼，發現為斑蝶越冬地點，亦屬近年數量最龐大的群落。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新發現的斑蝶群聚地點，於今年11月下旬發現，屬雜木林生境，範圍約1,000平方米。綠色力量指出，該地點示今仍有斑蝶聚集，數量達2,000至3,000隻，當中約8成是藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，並有少量擬旖斑蝶、青斑蝶、嗇青斑蝶和虎斑蝶。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，該處的斑蝶差不多全數已停止進食，並在離地數米的樹叢中停留，估計牠們已準備越冬，因而減少活動，避免浪費已儲備的能量，推斷該處極有可能是新的斑蝶越冬地點。 

他指，過往曾有市民表示在南丫島發現斑蝶聚集，但缺乏正式記錄及照片，現存文獻亦沒有記錄過南丫島有斑蝶越冬地點， 故今次在南丫島發現的新斑蝶越冬地點，屬近年數量最龐大的群落，令人驚喜，亦顯示本地離島的蝴蝶生態不容忽視。  

單家驊續稱，近年越冬斑蝶調查所記錄的斑蝶數量頗為波動，加上分別於2015及2020年發現新的斑蝶群聚地點，推測來港渡冬的斑蝶，可能不再以大群形式聚集，改為小群聚集，並分散於多個地點，該嶄新的聚集和越冬方式，對保育及研究造成一定困難。

正值斑蝶到港高峰期，綠色力量及「活在南丫」呼籲市民，如發現斑蝶聚集，應保持一定距離，切勿故意驚擾或晃動附近樹木，亦歡迎市民記錄斑蝶聚集位置、時間及數量，並聯絡綠色力量，有助研究斑蝶越冬模式及向政府建議合適保育措施。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【自然保育】大嶼山發展區域錄得52種蜻蜓及豆娘　環團促列為「自然保育區」
18:22 2021/02/03
【自然保育】大嶼山發展區域錄得52種蜻蜓及豆娘　環團促列為「自然保育區」
【生態保育】沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　確立當地獨特生態價值
15:30 2021/04/22
【生態保育】沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　確立當地獨特生態價值
【短命膠】調查推算4間連鎖快餐店年棄5億件膠餐具　環團倡2025年前全面禁膠餐具
18:03 2021/08/16
【短命膠】調查推算4間連鎖快餐店年棄5億件膠餐具　環團倡2025年前全面禁膠餐具
【蝴蝶普查】環團發現罕見普福來灰蝶現身龍鼓灘　各蝴蝶熱點蝴蝶多樣性豐富
17:39 2021/09/22
【蝴蝶普查】環團發現罕見普福來灰蝶現身龍鼓灘　各蝴蝶熱點蝴蝶多樣性豐富
【愛護環境】環團指疫下擅開闢郊遊路線　一半人郊遊製造防疫垃圾包括口罩等
13:41 2021/11/26
【愛護環境】環團指疫下擅開闢郊遊路線　一半人郊遊製造防疫垃圾包括口罩等

你可能感興趣

【自然保育】大嶼山發展區域錄得52種蜻蜓及豆娘　環團促列為「自然保育區」
18:22 2021/02/03
【自然保育】大嶼山發展區域錄得52種蜻蜓及豆娘　環團促列為「自然保育區」
【生態保育】沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　確立當地獨特生態價值
15:30 2021/04/22
【生態保育】沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　確立當地獨特生態價值
【短命膠】調查推算4間連鎖快餐店年棄5億件膠餐具　環團倡2025年前全面禁膠餐具
18:03 2021/08/16
【短命膠】調查推算4間連鎖快餐店年棄5億件膠餐具　環團倡2025年前全面禁膠餐具
南丫島 大嶼山 樹木 蝴蝶 綠色力量 香港島 經濟 香港 離島

最高瀏覽

【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
14:58 2021/11/29
【抗癌勇士】女生29歲確診大腸癌四期擴散肝肺　如常生活不被「末期」限制：我很幸福
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
今日 11:25
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元
16:09 2021/11/30
【何鴻燊遺產】庭上披露何鴻燊未立遺囑　長房爭議遺產達110億元何超瓊稱只涉約17.2億元