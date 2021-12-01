【科學院】香港科學院舉辦周年大會　新增5名院士　

香港科學院於今日（1日）舉行第6屆周年大會，並選出新一批共5位院士，分別為莫樹錦、楊彤、陳子亭、謝賞恩及譚廣亨。創院院長徐立之祝賀5位來自不同學科範疇的教授當選，表示十分期待與他們攜手合作，進一步達成香港科學院的使命，包括推進科研和科學教育、組織科學普及活動及推動香港成為卓越的科研中心。

5位院士簡歷如下：

莫樹錦是世界知名臨床醫學家，現為香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授，主要研究與肺癌有關的生物標記和分子標靶治療。他於2020年獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」；2018年獲歐洲腫瘤學會頒發「終身成就獎」；他亦領導過多個重要的大型跨國研究，並於頂尖醫學期刊發表逾250篇文 章。

楊彤是國際著名數學家，主要研究領域為偏微分方程和動力學理論，並在雙曲守恆律領域取得重大成就，現為香港城市大學數學講座教授。他與美國史丹福大學劉太平教授創立了「劉－楊泛函」， 為一維空間的雙曲守恆律確立理論與穩定性。他是歐洲科學院院士、世界科學院士、美國工業與應用數學學會院士，並曾於2019年獲國家教育部頒發高等學校科學研究優秀成果獎（一等獎）；2012年國家教育部頒發國家自然科學獎（二等 獎）；2011年獲裘槎基金會頒授「優秀科研者」。

陳子亭是國際著名物理學家，現為香港科技大學物理學講座教授，主要研究領域為模擬和瞭解材料的特性，包括光子晶體、超穎材料和納米材料等。他於 2013 年獲國際聲學協會頒授Brillouin獎章；2010 年獲頒授裘槎優秀科研者獎；2000年獲美國華人物理 學會頒授亞洲成就獎。他亦憑著傑出的教學表現，於 1999年獲香港科技大學祁敖卓越教學服務獎章。

謝賞恩是國際著名發育生物學家，現為香港大學生物醫學院生物化學講座教授，主要研究領域為基因及遺傳病。謝教授於2013年獲選為世界科學院院士；2000年獲頒授裘槎優秀科研者獎。

譚廣亨教授是國際著名外科醫生及科學家，現為香港 大學李樹培基金教授（外科）、李逹三博士研究中心主任及香港大學小兒外科首席教授，主要研究領域為先天性巨大結腸症等先天缺陷的基因及再生治療。譚教 授在國際性學術期刊已發表超過400篇研究論文，其研究共獲得逾26,000次引用。他曾獲歐洲小兒外科醫師協會頒授2020年度Rehbein Medal卓越成就獎；2017年獲英國小兒外科權威組織British Association of Paediatric Surgeons (BAPS)頒授小兒外科的最高榮譽Denis Browne Gold Medal。