【都會大學】都大頒授黃玉山等3人榮譽博士學位　都大校長指是學生優秀楷模

▲ 都會大學管理層與兩位榮譽博士合照。（都大提供）

香港都會大學今日（1日）舉行2021年度榮譽博士學位頒授典禮，由副校監李業廣博士頒授榮譽博士學位予3位傑出學者，包括荊德剛、黃玉山與胡志城，以表揚他們的卓越成就。



典禮上，都大校長林群聲教授讚揚3位榮譽博士對學術界與社會的重大貢獻，是都大學生和各成員的優秀楷模。林教授致辭時提及大學重新命名後的3個目標，指第一是為所有學生提供優質的教育，第二是協助學生找到理想的工作或創業，從而開展理想事業，第三是培養學生成為社會上剛毅正直的良好公民。

他續指，學生既是個體，也是家庭成員、香港和國家的公民，因此都大教育的最終目標和價值，在於對學生的生命產生正面的影響。

▲ 其中兩位榮譽博士合照（左起）：黃玉山教授及胡志城教授。（都大提供）

三位榮譽博士簡介如下：

荊德剛是國家開放大學黨委書記及校長，多年來在國家教育部擔任多個重要職位，亦在國家開放教育改革上擔當舉足輕重的領導角色。有賴他的寶貴貢獻，該教育體系成功轉化成一個靈活及可對外合作的網上平台，標誌著國家開放大學及終身教育發展上的一個重要新里程。 黃玉山是研究資助局主席及香港公開大學（現為香港都會大學）榮休校長。在他的領導下，大學不僅堅持為成年學生提供遙距教育，也致力於大幅擴展為中學畢業生而設的全日制課程，成功將大學重新定位。此外，黃玉山為大學開拓了應用研究領域；在他的督導下，新校園亦得以順利落成，加強了大學在高等教育的競爭力。 胡志城是香港理工大學眼科視光學榮休教授及高級顧問，是視覺科學的國際翹楚，在視光學擁有廣博的臨床和研究經驗，對全球眼睛健康帶來巨大的影響。同時，他擔任撒瑪利亞會熱線義工20年，並積極帶領該機構拓展服務範疇，拯救無數生命。去年，他獲香港紅十字會頒發「香港人道年獎2020」，以表揚他的傑出貢獻。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS



記者：黃穎津