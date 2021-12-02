【最低工資】政府經濟顧問：未來方向言之尚早　王沛詩：非保守、以數據為依歸

▲ 最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟今年首度迎來凍薪，最低工資維持於37.5港元。（梁偉榮攝）

最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟今年首度迎來凍薪，最低工資維持於37.5港元。最低工資委員會今日（2日）見傳媒，委員會成員政府經濟顧問歐錫熊指，雖然今年經濟環境相對較好，但GDP仍然低2018年2%，且行業發展不平均，部分行業仍相當困難，所以對於下一期的最低工資的加減方向，仍然言之尚早。

▲ 最低工資委員會政府經濟顧問歐錫熊（左）。他指未來最低工資的方向仍言之尚早。（梁偉榮攝）

最低工資委員會主席王沛詩指，最低工資委員會一直以數據為依歸，希望最低薪酬不會太低，保持社會和諧。多年的數字證明到最低工資與失業率並非無關聯，只不過「非短時間好相關」，仍要視乎經濟環境。 她指委員會有多界別代表，不會偏幫任何一方，且在調整方向上也並非保守，始終以數據為依歸。

至於坊間關於「一年一檢」的討論，她說現時的工作流程需要經過行政會議再經過立法會，許多事務需要時間準備。

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記者：袁澍