【最低工資】王沛詩拒評2023加定減：非保守、以數據為依歸　政府經濟顧問：未來方向言之尚早

▲ 最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟今年首度迎來凍薪，最低工資維持於37.5港元。（梁偉榮攝）

最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟今年首度迎來凍薪，最低工資維持於37.5港元。最低工資委員會今日（2日）見傳媒，主席王沛詩拒評2023年最低工資水平升跌，並否認委員會保守，指將以數據為依歸。委員會成員政府經濟顧問歐錫熊指，雖然今年經濟環境相對較好，預測經濟增長達6.4%，但整體水平仍未能追上2018年水平，本地生產總值規模下跌兩個百分點，但GDP仍然低2018年2%，且行業發展不平均，部分行業仍相當困難，所以對於下一期的最低工資的加減方向，仍然言之尚早。

▲ 最低工資委員會政府經濟顧問歐錫熊（左）。他指未來最低工資的方向仍言之尚早。（梁偉榮攝）

最低工資委員會主席王沛詩指，最低工資委員會一直以數據為依歸，希望最低薪酬不會太低，保持社會和諧。多年的數字證明到最低工資與失業率並非無關聯，只不過「非短時間好相關」，仍要視乎經濟環境。 她指委員會有多界別代表，不會偏幫任何一方，且在調整方向上也並非保守，始終以數據為依歸。

現時領取37.5元時薪的僱員不多，有人質疑最低工資水平是否還有代表性？王沛詩指出今年9月曾與不同工種的人士見面，無論僱主還是僱員，薪資水平都高於37.5元，但他們均表示最低工資水平與他們有關聯，「最低工資水平有連鎖效應，一層一層影響不同薪資水平的人。」

目前最低工資水平每兩年檢討一次，勞工及福利局局長羅致光曾指，最低工資若改為「一年一檢」，有可能不加反減。王沛詩指，不會為羅致光代答，委員會下年十月向政府提交檢討報告，翌年三月公布結果，其後於五月正式實施，此前要通過立法會審批，認為流程需時。

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記者：袁澍