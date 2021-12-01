【強制檢測】涉初步確診患者曾經逗留　大角咀海桃灣2座中環米芝蓮推介餐廳ICHU納強檢

▲ 政府深夜發出強制檢測公告，涉初步確診患者曾經逗留地方，大角咀海桃灣2座、中環米芝蓮推介餐廳ICHU等納強檢。陳靜儀攝

​政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的受檢人士，於12月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。當中因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告，包括大角咀海桃灣2座、中環米芝蓮推介餐廳ICHU、機場國泰貴賓室寰宇堂。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

另外，將軍澳寶林邨崇真會美善幼稚園爆發上呼吸道感染，為謹慎起見亦被納入強制檢測公告。受檢人士若在11月29日至12月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

12月1日強制檢測公告詳情(須於12月3日或之前接受檢測)：

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 大角咀海桃灣2座 -- 大角咀櫻桃街38號；任何在11月9日至12月1日期間曾身處超過兩小時的人士

2. ICHU -- 中環皇后大道中80號 H Queen’s 3樓；任何在11月9日上午11時至下午3時期間曾身處的人士

3. 國泰貴賓室寰宇堂 -- 香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口；任何在11月9日下午6時至下午7時期間曾身處的人士

B. 學校

1. 崇真會美善幼稚園 -- 將軍澳寶林邨寶德樓地下；任何在11月18日至12月1日期間曾身處超過兩小時的人士

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責任編輯 李志強