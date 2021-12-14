【聖誕下午茶】 8間精選酒店聖誕Afternoon Tea推介　人均$269起嘆特色美點兼做善事

▲ TOPick綜合了8間酒店下午茶，大家可以在聖誕節到酒店享用。

聖誕節就到，酒店下午茶同樣適合一家人一同於聖誕節享受！今年不同酒店都有推出聖誕限定的下午茶，TOPick綜合了8間酒店下午茶，價錢低至人均$269起，適合一家大小齊齊high tea嘆住過聖誕。

1. 香港四季酒店

四季酒店The Lounge推出的佳節下午茶除了有經典的鬆餅外，還有聖誕主題甜點，如迷你薑餅人、迷你玉桂卷及聖誕香料野莓雪人法式蛋白杏仁餅。賣相精緻打卡一流！還另設聖誕下午茶外賣，可以帶回家一起與親友過聖誕。

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▲ 四季酒店聖誕下午茶。（圖片由四季酒店提供）

The Lounge

地址：中環金融街8號香港四季酒店大堂

星期一至五：兩位港幣$658

星期六、日及公眾假期：每位港幣$498

下午茶外賣售價：港幣$698

另設加一服務費。

詳請按此瀏覽。

2. 海洋公園萬豪酒店

海洋公園萬豪酒店Pier酒廊今年聖誕推出雙人下午茶，以聖誕造型配合秋冬食材，提供多款精緻的鹹甜點。甜點方面有小小聖誕樹的車厘子雲呢拿慕絲，聖誕老人腰帶造型的紅莓朱古力松露蛋糕，日本栗子蒙布朗蛋糕及核桃撻和薑味焦糖忌廉。

鹹點方面則特別推薦鴨肝慕絲配杏脯果醬麵包，微酸的杏脯果醬可以減膩，格外開胃。還可額外升級享用每杯港幣168元的香檳或每杯港幣68元的氣泡酒。

▲ 海洋公園萬豪酒店聖誕下午茶。（圖片由海洋公園萬豪酒店提供）

地址：黃竹坑黃竹坑道180號海洋公園萬豪酒店Pier酒廊海岸地下G/F

供應日期：2021年12月9日至12月26日

供應時間：15:00-18:00

價錢：兩位港幣$538起。

另設加一服務費。

3. 朗廷酒店

朗廷酒店在聖誕節期間於廷廊推出聖誕下午茶，甜點包括聖誕雪橇、黑加侖栗子慕斯蛋糕、甜蜜蛋糕杯，一系列鹹點及新鮮出爐英式鬆餅，客人還可以選擇升級飲品至氣泡茶或香檳。

由即日起，廷廊會有糕點團隊炮製各款應節甜點和小吃，例如聖誕樹頭蛋糕、鮮果蛋糕、朱古力、義大利聖誕麵包等。

▲ 朗廷酒店聖誕下午茶。（圖片由朗廷酒店提供）

廷廊

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

價錢及供應時間：

1-19/12

（星期一至五） 兩位港幣$698 1-19/12

（星期六至日）

首輪：14:15–16:15

次輪：16:30–18:30 兩位港幣$768 20-23&27-31/12 兩位港幣$768 24-26/12&1-2/1

首輪：14:15–16:15

次輪：16:30–18:30 兩位港幣$888

另設加一服務費。

另外除了12月24至27日及1月1至2日，網上預訂可享八折優惠。詳請按此瀏覽。

4. 麗思卡爾頓酒店

麗思卡爾頓酒店今年酒店與德國玩偶品牌Steiff再度合作，推出「Steiff 小熊節慶下午茶」，酒店更與慈善機構仁愛之家及生命小戰士會合作，邀請受助家庭到酒店享用「Steiff 小熊節慶下午茶」。

「Steiff 小熊節慶下午茶」會以品牌小熊的經典提腳造型茶架示人，下午茶備有多款鹹甜美點，甜點方面包括糖朱古力配香草栗子樹形蛋糕、烤蘋果醬配肉桂丁香撻、黑森林杯等。鹼點方面包括龍蝦香草配肉桂忌廉撻、黑森林火腿煙火雞配醃紅心菜迷你芝士麵包等等。

▲ 麗思卡爾頓酒店Steiff 小熊節慶下午茶。（圖片由麗思卡爾頓酒店提供）

Cafe 103&大堂酒廊

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店103樓及102樓

首輪供應時間：下午2時15分至4時15分

次輪供應時間: 下午4時30分至6時30分

價錢：兩位港幣$798（12月24日至26日：兩位港幣$1028）

另設加一服務費。

5.唯港薈

唯港薈Green與比利時朱古力品牌GODIVA合作推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶，有多款不同的鹹甜點。甜點包括夾着幼滑香甜GODIVA朱古力、法國檸檬馬鞭草及覆盆子夾心的檸檬馬鞭草覆盆子馬卡龍手袋。還有富酒香的酒漬櫻桃黑朱古力。

鹹點包括朱古力脆皮鴨肝慕絲伴黑魚子，幼滑甘香的鴨肝慕絲配上矜貴黑魚子。其他小食有甜蝦血色瑪莉、挪威煙三文魚伴三文魚子、辣肉腸橄欖串及植物肉他他等。

惠顧「GODIVA 甜蜜獻禮」下午茶的賓客更可額外獲贈精選GODIVA朱古力一份，凡於星期六、日及公眾假期惠顧的食客，更會額外獲贈法國氣泡酒乙杯。

▲ 唯港薈「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶。（圖片由唯港薈提供）

首輪供應時間：下午2時45分至4時45分

次輪供應時間: 下午4時45分至6時45分

價錢：星期一至五：兩位港幣$748；星期六、日及公眾假期：兩位港幣$788

另設加一服務費，需提前1天訂座。

6. 香港君悅酒店

君悅酒店的茶園於12月6日至12月31日將推出聖誕下午茶，並添上不少聖誕節日元素。多款甜點包括西西里開心果泡芙、柚子棉花糖、咖啡百利甜酒忌廉朱古力蛋糕及海鹽焦糖慕絲蛋糕等，鹹點包括自家製鵝肝慕絲、煙燻牛肉及意式肉腸芝士三文治及煙火雞蔓越莓布里芝士卷等。

除了可堂食，大家還可以選擇下午茶外賣，於12月17日前於網上預訂，可獲9折聖誕下午茶優惠。

▲ 君悅酒店下午茶。（圖片由君悅酒店提供）

Tiffin茶園

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓

供應時間：下午3時30分至5時30分

價錢：星期一至五：每位港幣$368；星期六、日及公眾假期：每位港幣$398，另設加一服務費。

外賣下午茶：港幣$588(12月17日前預訂可享9折早鳥優惠)

7. 香港半島酒店

半島酒店的半島精品店與咖啡廳今年聖誕推出以馴鹿為主題的聖誕下午茶，鹹點包括呑拿魚泡菜三文治、煙三文魚配酸瓜醬三文治、巴馬火腿蘆筍撻竹等。而甜點則有拿破崙、藍莓芝士餅、士多啤梨卷等。自選飲品方面還有馴鹿薑餅意式鮮奶咖啡，加港幣$45則有節日主題飲品。

半島酒店指如賣出一份下午茶，酒店會捐出$5美金予啟勵扶青會作慈善用途，大家可以邊享受，邊做善事。

▲ 半島酒店馴鹿主題下午茶。（圖片由半島酒店提供）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號半島酒店商場地庫7-9號

供應時段：下午1時30分至6時

價錢：兩位港幣$595，另設加一服務費。

8.香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店

香港迪士尼樂園酒店華特餐廳於聖誕節推出閨蜜時刻聖誕下午茶，一眾媽媽們可以一起「食high tea」過聖誕，下午茶除了有米奇鬆餅外，還有多款鹹甜點，鹹點包括紅棻頭三文魚筒、魚子醬蟹肉醃洋蔥撻、M6和牛蒜馬鈴薯串等。甜點則有迪士尼朋友曲奇，白杏仁、紅野莓及青蘋果糕餅等等。還配有聖誕版的香檳兩支。

▲ 香港迪士尼樂園酒店聖誕下午茶。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

地址：香港迪士尼樂園酒店華特餐廳

供應時段：下午3時至5時，需提前兩天預訂。

價錢：兩位港幣$728，另設加一服務費。

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記者：蕭雅文