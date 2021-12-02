【寒冷天氣】明早仍14度下清涼非常乾燥　周末大部分地區日間氣溫20度以上

▲ 本港地區今日天氣預測 天晴及非常乾燥。（資料圖片）

天文台今日（2日）表示，今早市區氣溫約14度，北部如打鼓嶺更跌至6度，相對濕度下降至40%多，預料日間非常乾燥。華南沿岸仍受一股強烈東北季侯風影響，天色不錯，紅色火災警告信號生效。預測明天早上清涼，持續天晴及乾燥，日夜溫差大。

天文台預測今日本港地區天晴及非常乾燥，早上相當清涼，最高氣溫約20度，吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。展望明日早上相當清涼，新界氣溫顯著較低，持續天晴及非常乾燥，日夜溫差較大，隨後數日早上仍然清涼。

根據天文台9天天氣預報，明天氣溫介乎14至21度，天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥。周六及周日大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎16至22度。

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責任編輯：余思嵐