【新冠肺炎】今日新增6宗輸入確診全帶L452R變種病毒　一人居大角咀海桃灣2座納強檢

▲ （梁偉榮攝）

本港今日（2日）新增6宗新冠病毒病確診個案，​至今本港個案累計12 446宗（包括12 445宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及五男一女，年齡介乎22至60歲，五人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。個案12447是早前輸入個案（個案12411、12412、12413、12437、12438、12439及12443）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診；餘下的個案中，三人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外兩人於檢疫期間確診。



其中，個案編號12448涉及一名38歲男病人，居於大角咀櫻桃街38號海桃灣2座。他於十一月九日前往卡塔爾多哈，離港前於十一月八日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

患者從卡塔爾多哈經航班QR818於十一月三十日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

他於六月二十日及九月十二日於香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

政府深夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的受檢人士，於12月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。當中因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有3個指明地方被納入強制檢測公告，包括大角咀海桃灣2座、中環米芝蓮推介餐廳ICHU、機場國泰貴賓室寰宇堂。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。詳情即看【下一頁】

本港再增一宗Omicron變種病毒個案，涉及11月28日公布的一宗輸入個案，38歲卡塔爾抵港男子等候轉機期間，離港前檢測呈陽性，並確認帶有Omicron變種病毒，屬本港第四宗Omicron變種病毒個案。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡