【Omicron變種病毒】港大會研究疫苗對Omicron變種病毒的效用　專家指應收緊轉機旅客接種疫苗要求

▲ 杜啟泓（左）指將研究新冠疫苗對Omicron變種病毒的效用。（資料圖片）

港大成功從臨床標本中分離出Omicron變異病毒株，港大微生物學系系主任杜啟泓在電台節目表示，有多種可能性導致Omicron變種病毒有大量基因突變，包括病毒在動物體內「洗牌」，再傳染人類；身體免疫系統差，例如愛滋病人，感染新冠病毒後，無法完全清除病毒，令病毒有機會存活並持續突變；亦有機會是病毒慢慢演變，但一直沒有被檢測出來。

杜啟泓表示，分離出來的病毒株可就疫苗效用、病毒對人類的傷害等進行實驗。他指Omicron變種病毒株有可能減弱新冠疫苗的效用，港大將會抽取已接種疫苗人士和康復者的血液，檢查中和抗體對變種病毒的效用，並與其他病毒比較，預計2至3星期會有結果，結果將有助日後研發疫苗。 他又指，面對新變種病毒，機場對來自高風險地區來港人士，要考慮是否需要每日檢測或不准在機場逗留，即使於機場逗留期間，亦要分開不同區域及做好防感染控制措施，戴好口罩及做好通風措施。



本港第4宗變種病毒Omicron輸入個案，因簽證相關問題於機場限制區逗留3至4日。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目指，雖然這宗個案未有進入社區，但危險未能完全解除，因為部分人士，包括機場職員被列入緊密接觸者，是否有感染是未知之數。 他建議政府應收緊轉機旅客接種疫苗要求，又指如果發現有旅客需要滯留，就應該即時進行檢測，或考慮直接送往檢疫，避免在機場交叉感染。

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責任編輯：李榮忠