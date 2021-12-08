90萬億美元關注可持續發展　投資先由基金著手

第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）剛結束，多個國家及地區承諾把地球升溫控制在1.5度以內。不過，今次並非全球在氣候方面的首次合作。2015 年全球眾多世界領袖，已承諾實踐17個聯合國可持續發展目標，除了氣候議題外，還有無貧窮、零飢餓、清潔能源等目標。根據市場估計，實現以上目標，需要在未來15年投入超過90萬億美元資金，真正要出錢出力。



私營投資貢獻重要



根據聯博分析，17個可持續目標內只有不到一半與政策有關，意味超過一半需要私營投資及發展，當中投資潛力之大不言而喻。可持續發展涉及的行業各有特色，要實際同一目標亦需要各行各業的配合，例如投資健康醫療目標，可以先從健康著手，尋找有關清潔環境及食水的投資；同時在良好健康與福祉及衛生設施方面，考慮到一些醫療設施不足的地區難以馬上投資擴大醫療設施，但透過科技上的創新，讓遙距診斷變得可能、亦更容易實行。

當然，健康醫療少不免醫療技術持續突破，令過去不少奇難雜症得到合適的治療，在診斷及治療等有更多選擇，例如糖尿病、心臟病等仍困擾不少老年人；成本方面，不少科技公司隨著科技發展會降低成本及價格，然而醫療行業卻反其道而行，只要藥物或治療方法行之有效，企業仍可收取合理的回報。政策方面，現時已發展地區治療成本往往由國民透過保險等計劃自行負擔，然而發展中地區並未有完善的公共醫療政策，在醫療需求上升的同時，如何負擔日漸增加的醫療開支，同樣產生龐大的商機。



挑選企業不可馬虎



既然可持續發展有龐大商機，但並不是隨意投資便可以獲利。例如醫療近年是熱門行業，但市場上不少基金決策都以科技行先，有好的技術卻未必有好的營商，投資時未考慮上升空間，要先想好下跌風險，避免輸多贏少。



17個可持續發展目標都覆蓋著無限的投資機會，只物色單一行業未能「食盡」機會，因此應該放眼更多行業，除了醫療健康或氣候外，其他環境議題、賦權等，均能帶來額外收益。

▲ 成功的企業並不易找，例如1976年至2017年，有逾千間生物科技公司成立，其中只有790家成功上市，僅有4間有多於4隻藥物通過審核。

聚焦健康、氣候及賦權三大主題



要尋找有長遠前景的公司不容易，如果想投資於更多不同可持續發展的主題則更花費時間，因此不妨考慮相關的基金，既有專業基金經理代勞物色好公司，亦降低入場門檻，以較少金額即可投資一籃子不同行業、不同地區的企業。

投資醫療健康及其他可持續發展主題，優先選擇專業可信及經驗豐富的團隊，以聯博為例，旗下聯博環球可持續趨勢策略及聯博國際健康護理策略，兩者團隊均有多年經驗，在不同行業各有所長，加上能夠與管理層及持份者保持溝通交流，其中團隊甚至到世界各地進行基層研究，發掘投資機會，難怪能在近年跑贏參考指數。要捉緊可持續發展的趨勢，自然要物色最佳的基金選擇。



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聯博環球可持續趨勢策略

參考聯合國可持續發展17個目標，投資健康、氣候及賦權三大主題

在全球提供有助實現可持續發展服務或產品的2,500間公司之中，物色有盈利前景佳的投資

專業團隊基層研究，發掘各國投資機會

發掘前瞻長遠主題，分析及平衡回報及風險

過去5年跑贏MSCI所有國家世界指數

聯博國際健康護理策略

重視再投資

聚焦公司財務健康

可持續的競爭優勢

重視長遠發展潛力多於短期利好消息

過去5年有4年跑贏MSCI全球醫療保健指數

資料來源：聯博，截至2021年12月。



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