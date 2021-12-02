【交收危機】為女兒買二手小提琴賣家約屋企交收　港媽猶疑︰真係十五十六

▲ 有港媽為女兒買二手小提琴，賣家堅持在他屋企交收。

不少人會利用網上平台買賣物品，再約地方交收。近日有港媽於網上討論區分享，為女兒買二手小提琴，賣家堅持要她「試真啲」，更建議約在他屋企交收，港媽為此猶疑，不知是否如常交收，於是問網民意見。

賣家堅持上屋企「試真啲」

該名媽媽日前於網上討論區「親子王國」，以「賣家交收要我上佢屋企」為題發文，表示在一個二手網看中小提琴，原定約好賣家交收，但賣家臨時失約。她指出︰

賣家堅持我要試真啲部琴，多次話上佢屋企試上手先買。

她提及買過兩三次小提琴，都是在港鐵站交收，不解這次為何買家要約在他屋企。她還在考慮是否去交收︰

佢俾我聽過啲聲，我女又好鍾意，真係十五十六……

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網民︰好危險棄單唔好煩

網民一面倒勸喻樓主不要到賣家屋企交收，覺得賣家的舉動很可疑，擔心樓主的人身安全。有網民稱，「上佢屋企咁奇怪」、「一定唔上陌生人屋企」、「好危險喎」、「棄單唔好煩」、「一陣間命仔都冇埋」、「無謂因小失大」、「鋼琴就話上門試，小提琴都上門」、「搵多兩個男人幫手交收」。

不過，有網民認為賣家可能只是懶得交收，「叫人上門慳腳骨力」，亦有人分享「我free嘢俾人都係叫人上我門」。此外，網民提供不少建議給樓主，如約去琴房或公園試琴，總之要有其他人在場。如賣家堅持屋企交收，就在對方樓下大堂交收，而且最好有男士陪同。點擊睇更多網民意見︰

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其後樓主更新帖文，表示已取消交易，並多謝網民們熱心提醒。

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責任編輯：王明芳