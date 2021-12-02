  • 19°C
香港時間 : 20211202日 (週四) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連

娛樂 11:17 2021/12/02

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

林作與裕美這對話題人物拍拖3年，日前出席公開活動時再度提及林作的前度麥明詩。早前裕美在節目中爆料，指林作希望前度死，林作指女友表達太誇張，解釋自己覺得無需要跟前度聯絡，不想再藕斷絲連。

早前因為與鍾培生的百萬拳賽而聲名大噪的林作，日前應邀出席拳館舉辦廣告首播發布會，同場還有周國賢、陳欣妍（Shirly）及劉展翹（Jackie），林作的女友裕美亦有現身。

【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好

讚林作有安全感

講到早前裕美在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》中大談感情觀。

在節目中裕美爆料，指林作非常憎恨他的前度：「因為佢係嗰啲分咗手就想佢死，即係唔好再畀我見到佢，佢唔會同前度做朋友。」亦因此覺得男友給予她很多安全感。

【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂

同場加映：炎明熹專訪

【限聚令】林母生日飯局疑逾12人聚餐　林作聲稱為舊照但電視疑在播東奧

林母與麥明詩保持聯絡

在活動中林作表示裕美用了較為誇張的手法去演繹這件事，自己只是與舊愛分手後不會再做朋友，最重要不要再藕斷絲連。林作又強調與麥明詩分手後沒有再聯絡。

但講到林母跟麥明詩仍保持聯絡，他則指母親為人圓滑，沒有永遠的敵人，而自己則是敢愛敢恨的人。問到會否擔心傷害到前度，他則認我：「最重要我現在幸福。」不過卻表示與裕美仍未在成家的打算。

【東京奧運】林作出10萬挑機193劍神張家朗　抽水言論惹不滿：人地高你成個頭

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
18:04 2021/11/20
【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛　裕美因林母一句話受委屈爆喊
13:47 2021/08/16
【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛　裕美因林母一句話受委屈爆喊
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
14:03 2021/10/22
【話題情侶】自爆跟林作沒太多性生活　裕美：林作在家裡不穿褲子
【十優港姐】高EQ麥明詩無視被林作憎到死　Louisa：講下我同德斌哥哥仲好
13:15 2021/11/22
【十優港姐】高EQ麥明詩無視被林作憎到死　Louisa：講下我同德斌哥哥仲好

你可能感興趣

【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
18:04 2021/11/20
【話題情侶】裕美爆男友憎前度麥明詩　直指林作醜樣但EQ高品格好
【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛　裕美因林母一句話受委屈爆喊
13:47 2021/08/16
【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛　裕美因林母一句話受委屈爆喊
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
14:21 2021/09/19
【不雅影片】疑似裕美床上親密影片網上流傳　大方林作處之泰然：無所謂
林作 裕美 麥明詩 娛樂人物職業 演員 拍拖 家庭關係 愛情 分手 拳擊

最高瀏覽

【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
11:25 2021/12/01
【梅艷芳】生前遺憾與胞姐梅愛芳兒子失聯　梅艷芳姨甥現身：永遠以你們為榮
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
14:17 2021/12/01
【醜女大翻身】醜女整容嫁富二代誕女被拋棄　單親媽再婚生子BB驚人容貌曝光
【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞
18:15 2021/12/01
【MIRROR成員】Jer女友狂刪合照疑斷五年情　柳應廷七字回應分手傳聞