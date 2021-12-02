【話題情侶】林母與麥明詩仍保持溝通　林作拒絕與前度聯絡：不要藕斷絲連

林作與裕美這對話題人物拍拖3年，日前出席公開活動時再度提及林作的前度麥明詩。早前裕美在節目中爆料，指林作希望前度死，林作指女友表達太誇張，解釋自己覺得無需要跟前度聯絡，不想再藕斷絲連。

早前因為與鍾培生的百萬拳賽而聲名大噪的林作，日前應邀出席拳館舉辦廣告首播發布會，同場還有周國賢、陳欣妍（Shirly）及劉展翹（Jackie），林作的女友裕美亦有現身。

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讚林作有安全感

講到早前裕美在楊詩敏（蝦頭）和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》中大談感情觀。

在節目中裕美爆料，指林作非常憎恨他的前度：「因為佢係嗰啲分咗手就想佢死，即係唔好再畀我見到佢，佢唔會同前度做朋友。」亦因此覺得男友給予她很多安全感。

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林母與麥明詩保持聯絡

在活動中林作表示裕美用了較為誇張的手法去演繹這件事，自己只是與舊愛分手後不會再做朋友，最重要不要再藕斷絲連。林作又強調與麥明詩分手後沒有再聯絡。

但講到林母跟麥明詩仍保持聯絡，他則指母親為人圓滑，沒有永遠的敵人，而自己則是敢愛敢恨的人。問到會否擔心傷害到前度，他則認我：「最重要我現在幸福。」不過卻表示與裕美仍未在成家的打算。

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