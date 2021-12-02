【港版健康碼】政府下午公布香港健康碼詳情　消息：料最快下周可啟動

▲ 政府下午公布香港健康碼詳情，消息料最快下周可啟動。

創新及科技局局長薛永恒昨晚從武漢返港，今午將公布香港健康碼的詳情，為稍後與內地通關做好準備。消息人士形容，兩地通關現在是萬事俱備，只欠「北風」。

綠黃紅碼界定對接 標準一致

消息表示，香港健康碼在技術層面與內地已談妥對接，綠碼、黃碼、紅碼等界定，雙方標準一致，今天公布詳情後，下周就可啟動，讓市民上載及熟悉使用。

至於通關，消息人士指，香港健康碼是為通關做好準備，早點公布和落實，可讓市民盡快熟習有關操作，政府也要時間做準備，例如港康碼是採用實名制，在登記地址時，政府亦需要時間核實水費單等證明文件。

但另一官場中人則坦言，兩地小通關現在只餘下最後半里路，卻爆出新變種病毒Omicron，各方自然加倍小心，嚴陣以待，不敢掉以輕心，例如日本即時封國；而近日內地網民對於香港共錄得4宗新變種病毒輸入個案，亦表示關注。因此香港守住大門最重要，不能讓新變種病毒進入本地社區，否則小通關「凍過水」。

新變種毒倘入社區 通關恐叫停

事實上，香港與內地通關的商討，熔斷機制是其中一個關鍵，包括如何界定本地確診？是否1宗個案就要熔斷？例如有外來旅客若傳染在香港機場工作的職員，若找到源頭，不涉本地傳播，目前只列作輸入個案，但若該機場職員傳染給家人，這名家人是否同樣列作輸入個案？

有建制派中人表示，有消息指，內地早期曾構思，趁國家奧運金牌運動員訪港，一併開放香港和內地的小通關，但現時金牌運動員明天（周五）已抵港，但小通關仍未有日期。

國家選手明訪港 小通關未有期

約30名國家奧運金牌運動員將訪港3天（12月3至5日），乒乓球男子單打金牌得主馬龍、亞洲飛人蘇炳添等都會來港，運動示範及大滙演約5,300張公開門票，早已售罄。

運動員今次來港是免檢疫隔離，他們周五抵港，晚上即赴灣仔會展中心，出席港府的歡迎晚宴。由於疫情關係，出席的嘉賓都必須完成接種疫苗，入場時亦要出示接種紀錄證明，並被提醒晚宴期間勿離座祝酒。

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記者：傅流螢