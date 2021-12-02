【十月初五的月光】何依婷為是非逐一回應　一文回顧4年上位之路

▲ 何依婷入行4年漸上位。

港姐出身的何依婷（Regina） ，近日擔正女主角演出台慶劇《十月初五的月光》，可是劇集播出後不少觀眾卻批評何依婷的演出，同時她又被傳媒報導住豪宅駕名車，是非不斷，令何依婷日前出席記者會也逐一回應。

早前有報導指何依婷近日忽然富貴，搬入紅磡樓王海名軒居住，出入並以50萬名車代步，兼月花兩萬請助手，身價升呢。

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否認住豪宅

何依婷前日在《十月初五的月光》便解釋自己未有錢買樓，所位單位只是租；而她的座駕是是多年前的二手車，當時買入價相對便宜，何依婷並否認有請助手，並對報導影響了家人和朋友感抱歉。

另外，她在《十月初五的月光》的演技被批評，何依婷指沒特別看網民的反應，但覺得有人喜歡或不喜歡屬正常。

不過也承認重看拍攝影片時也得自己聲音有點吵，所以後期與監製、導演商議後，聲線已有調節，之後聲線會較沉，希望觀眾給予機會，謙稱：「原來大家會關注我的聲線和演技，會繼續下苦功。」

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17年選港姐入行的何依婷，同屆冠軍雷莊𠒇及季軍黃瑋琦卸任後已淡出娛圈，惟何依婷卻漸受重用，由最初主時綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

去年拍《十月初五的月光》期間，被爆跟同劇羅天宇秘戀已四個月，可是何母嫌羅天宇太多情史，不準女兒跟他交往，而何依婷和羅天宇也否認戀情，拍劇後更沒有聯絡。

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曾入讀史丹福大學

出身自基層家庭的Regina曾就讀浸信會天虹小學及佛教孔仙洲紀念中學，其後入讀香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學。

她在學考試成績理想，中學畢業考獲平均GPA3.5以上佳績，獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國利兹大學及中國上海復旦大學作交換生，且於畢業前到位於杭州的阿里巴巴總部實習。

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▲ （取自IG）

Regina 16年以一級榮譽學士學位，之後於四大會計師樓之一的安永會計師事務所任職金融服務顧問。不過她有感金融行業不適合自己，決定另謀方向。2017年，何依婷參加《香港小姐競選》入行。