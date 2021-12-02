【癌症殺手】常吃花生隔夜菜1碟餸分3日食　男子暴跌22磅確診患肝癌【附預防肝癌食物】

▲ 一名男子經常吃花生和隔夜菜，確診患肝癌。

飲食習慣與癌症息息相關。近日有台灣肝膽胃腸科醫生分享病例指，台中一名79歲老翁常吃花生、隔夜菜，沒有肝炎病史，但確診患上肝癌。醫生指，患癌原因可能與日常飲食習慣有關。

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綜合台媒表示，亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫生許樹湖指出，該名患者體重於一年內暴跌10公斤（約22磅），因感到不尋常而往醫院檢查。結果發現肝臟有一顆5cm大的腫瘤。近期他接受3D腹腔鏡手術，切除2/3個左肝，休養5天後出院，情況穩定。

負責做手術的一般外科主任醫生葉俊杰表示，該患者沒有乙型或丙型肝炎病史，亦無飲酒習慣。不過，他平時愛吃花生，為免浪費更經常吃隔夜菜，甚至同一道菜要分3日才吃完。葉醫生估計，老翁患癌原因可能與攝取過量黃麴毒素，及隔夜菜含亞硝酸胺有關。

根據本港食安中心的資料，長期攝取黃曲霉毒素與罹患肝癌有關。黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒，其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。據中心的調查，差不多1/4的花生及花生食品樣本均含有黃曲霉毒素。

肝癌成因及徵狀

肝癌為本港第3號癌症殺手。據衞生署資料顯示，肝癌患者以男性居多，早前肝癌不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

肝癌早期一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：右上腹疼痛、發燒、皮膚及眼睛泛黃、腹部腫脹、小便呈茶色而大便呈淺灰色、食慾不振、噁心、體重下降、疲倦及虛弱。

至於原發性肝癌的主要成因包括：肝硬化；慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因；服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）；長期酗酒；長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）。

高風險食物及預防肝癌食物

營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時指出，經常進食以下5類食物，有機會增加患上肝癌的風險：酒精、汽水、油炸食物、高糖分穀類早餐、珍珠奶茶。

另外，她介紹了5類有助減低患肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣