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【腹膜腫瘤】卵巢癌病人多次復發感絕望　港怡醫院新技術助重生

社會 00:00 2021/12/03

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卵巢癌病人先後復發感絕望，港怡醫院新技術助重生。（陳永康攝）

腹膜癌在本港曾被視為不治之症，隨着科技發展，現時即使患上腹膜癌亦有痊癒的機會。港怡醫院在2020年4月開設腹膜腫瘤治療中心，以嶄新的腹腔溫熱灌注化療（HIPEC）及腹腔加壓霧化化療（PIPAC），為患有腹膜癌的病人提供治療，降低復發機會，惟有關治療暫未納入套餐收費中。

葉勁麟指，化療範圍只限於腹腔內，有效減少副作用。（陳永康攝）

腹膜癌分原發性腹膜原位癌，以及擴散性腹膜癌兩類。擴散性腹膜癌常見轉移來自卵巢癌、闌尾癌及結直腸癌。腹膜癌常見徵狀包括無胃口、嚴重營養不良、腸阻塞、出現腹水等。腹膜腫瘤治療中心副總監葉勁麟表示，因腹膜癌影響範圍較廣，手術無法切除所有已擴散的癌細胞，難以根治腫瘤，甚至部分病人只可以接受舒緩治療。

腹膜腫瘤治療中心採用複合手術腫瘤細胞減滅手術配合腹腔溫熱灌注化療，在病人接受腫瘤切除手術後，仍處於麻醉狀態時，即時注入化學溶液在病人腹腔。藥物會透過溫熱灌注器保持在攝氏42度及在腹腔循環，整個化療大約90分鐘至2小時。葉勁麟指，由於是將化療藥直接灌注於腹膜腔，既可以增加藥物的濃度，又可避免受腹膜血漿屏障的阻礙，而且化療範圍只限於腹腔內，有效減少副作用。

除了HIPEC之外，中心最近引入了嶄新的PIPAC療法，以微創形式進行，將化療藥物用儀器加壓成為霧氣並注入腹腔內，只需約一小時，即日可出院。葉勁麟表示，PIPAC比較適合較嚴重、不能一次過完全清除癌細胞的病人，可以舒緩疼痛、腹水以及減輕化療副作用，有助改善病人的生活質素。

盧太表示多次復發令她感絕望。（陳永康攝）

曾患卵巢癌的盧太經歷癌症先後復發兩次，在醫生的建議下接受了HIPEC，至今也未有再復發。盧太回憶自己在2014年47歲時被診斷患上卵巢癌，其後進行了外科手術切除整個卵巢及子宮，之後再進行半年的化療及電療。可是，在約兩年後診斷檢查發現癌細胞轉移至腹膜，癌症指數又再上升，需要再進行手術，之後再次進行多次化療及電療。

豈料，不足11個月癌症再次復發，她形容情況令人沮喪：「做咗咁多嘢好似白費，好絕望，用唔到語言嚟表達。」盧太在醫生的建議下接受了HIPEC，及後進行化療及標靶藥治療。至今3年過去癌症也沒有復發。她更經常游水、行山及打高爾夫球，重拾生活樂趣。

吳東耀表示超過65%的病人在治療後病症消失。（陳永康攝）

腹膜腫瘤治療中心總監吳東耀表示，以治療第三期卵巢癌為例，研究顯示相對於沒有採用HIPEC治療，利用腫瘤細胞減滅手術配合HIPEC療法，無復發存活期中位數可延長3個半月，總存活期中位數延長一年。根據中心的統計資料， 至今共有32位卵巢癌病人在港怡接受HIPEC，超過65%的病人在治療後病症消失，存活率達 91%。

不過，葉勁麟提醒並不是所有人都適合接受HIPEC治療，要因應病人的身體情況能否承受長時間的手術，而癌細胞擴散範圍要集中在腹腔，若擴散到多個器官就不太適合。他也指，最重要都是在腫瘤細胞減滅手術「切得夠清」HIPEC只是輔助，單使用HIPEC效用不大。

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記者：李榮忠

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