【腹膜腫瘤】卵巢癌病人多次復發感絕望　港怡醫院新技術助重生

▲ 卵巢癌病人先後復發感絕望，港怡醫院新技術助重生。（陳永康攝）

腹膜癌在本港曾被視為不治之症，隨着科技發展，現時即使患上腹膜癌亦有痊癒的機會。港怡醫院在2020年4月開設腹膜腫瘤治療中心，以嶄新的腹腔溫熱灌注化療（HIPEC）及腹腔加壓霧化化療（PIPAC），為患有腹膜癌的病人提供治療，降低復發機會，惟有關治療暫未納入套餐收費中。

▲ 葉勁麟指，化療範圍只限於腹腔內，有效減少副作用。（陳永康攝）

腹膜癌分原發性腹膜原位癌，以及擴散性腹膜癌兩類。擴散性腹膜癌常見轉移來自卵巢癌、闌尾癌及結直腸癌。腹膜癌常見徵狀包括無胃口、嚴重營養不良、腸阻塞、出現腹水等。腹膜腫瘤治療中心副總監葉勁麟表示，因腹膜癌影響範圍較廣，手術無法切除所有已擴散的癌細胞，難以根治腫瘤，甚至部分病人只可以接受舒緩治療。

腹膜腫瘤治療中心採用複合手術，以腫瘤細胞減滅手術配合腹腔溫熱灌注化療，在病人接受腫瘤切除手術後，仍處於麻醉狀態時，即時注入化學溶液在病人腹腔。藥物會透過溫熱灌注器保持在攝氏42度及在腹腔循環，整個化療大約90分鐘至2小時。葉勁麟指，由於是將化療藥直接灌注於腹膜腔，既可以增加藥物的濃度，又可避免受腹膜血漿屏障的阻礙，而且化療範圍只限於腹腔內，有效減少副作用。

除了HIPEC之外，中心最近引入了嶄新的PIPAC療法，以微創形式進行，將化療藥物用儀器加壓成為霧氣並注入腹腔內，只需約一小時，即日可出院。葉勁麟表示，PIPAC比較適合較嚴重、不能一次過完全清除癌細胞的病人，可以舒緩疼痛、腹水以及減輕化療副作用，有助改善病人的生活質素。

▲ 盧太表示多次復發令她感絕望。（陳永康攝）

曾患卵巢癌的盧太經歷癌症先後復發兩次，在醫生的建議下接受了HIPEC，至今也未有再復發。盧太回憶自己在2014年47歲時被診斷患上卵巢癌，其後進行了外科手術切除整個卵巢及子宮，之後再進行半年的化療及電療。可是，在約兩年後診斷檢查發現癌細胞轉移至腹膜，癌症指數又再上升，需要再進行手術，之後再次進行多次化療及電療。

豈料，不足11個月癌症再次復發，她形容情況令人沮喪：「做咗咁多嘢好似白費，好絕望，用唔到語言嚟表達。」盧太在醫生的建議下接受了HIPEC，及後進行化療及標靶藥治療。至今3年過去癌症也沒有復發。她更經常游水、行山及打高爾夫球，重拾生活樂趣。

▲ 吳東耀表示超過65%的病人在治療後病症消失。（陳永康攝）

腹膜腫瘤治療中心總監吳東耀表示，以治療第三期卵巢癌為例，研究顯示相對於沒有採用HIPEC治療，利用腫瘤細胞減滅手術配合HIPEC療法，無復發存活期中位數可延長3個半月，總存活期中位數延長一年。根據中心的統計資料， 至今共有32位卵巢癌病人在港怡接受HIPEC，超過65%的病人在治療後病症消失，存活率達 91%。

不過，葉勁麟提醒並不是所有人都適合接受HIPEC治療，要因應病人的身體情況能否承受長時間的手術，而癌細胞擴散範圍要集中在腹腔，若擴散到多個器官就不太適合。他也指，最重要都是在腫瘤細胞減滅手術「切得夠清」，HIPEC只是輔助，單使用HIPEC效用不大。

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記者：李榮忠