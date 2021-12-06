尋尋覓覓，青年人難有「你」想工作？看看兩個男生的追夢故事

很多青年人都埋怨畢業後找不到理想工作。部分人工作日久，選擇安於現狀，不想再變，因而放棄尋找「你」想的機會。如果是你，會選擇繼續追尋理想，還是依然原地踏步？僱員再培訓局（ERB）推出《同行 ‧ 這一年》學員故事短片，由四位ERB學員分享他們的學習和工作經歷。第一集就有盧俊謙（Melo）和江卓衡（Justin）的追夢故事，看後或許會讓你得到一點啟示，重拾放下的「你」想。

▲ ERB學員Melo不怕困難、勇於嘗試，堅持信念的積極態度，讓他成功覓得理想工作。

Melo︰理想的「理」字是你我的「你」



《同行 ‧ 這一年》第一集最先出場的是開朗大男孩Melo。中三畢業後，Melo先後修讀了職業訓練局（VTC）及毅進課程，後來在籃球聯賽公司負責行政工作。工作了六年，非常穩定，但他開始感到迷惘︰「為甚麼我會被困在一個四方形的地方？人生會否永遠就被困在這裏？到了五、六十歲仍在做行政工作？」他決定作出改變，尋找一份適合自己性格和有意義的工作。



看Melo一身陽光的膚色，就知道他性格外向、好動，熱愛大自然，戶外活動相關的工作最適合不過。機緣下他發現ERB的「歷奇活動助理基礎證書課程」，不假思索便立即報讀，就這樣尋回了初心，最終找到理想的工作。「再次接觸歷奇活動，我發覺原來自己真的很喜歡大自然，那種感覺很快樂。」Melo欣喜地說

▲ Melo現為生態導賞員，每天的工作都能接觸大自然，帶給他無比快樂。

完成課程後，他曾在香港外展訓練學校帶領歷奇活動，之後遇上疫情，一度失業，最終轉型為生態導賞員，延續理想。「當你做過覺得不行，可以再找下一個理想，我覺得理想的『理』字是你我的『你』，『你』想。」Melo不怕困難、勇於嘗試，堅持信念的積極態度，絕對值得大家讚揚及學習。

▲ ERB學員Justin懂得把握每一個機會，終能圓夢開創自己的事業。

Justin︰當你做好了自己，機會自然會找到你



《同行 ‧ 這一年》短片中，另一位ERB學員Justin跟隨Melo划獨木舟，欣賞大自然，同時娓娓道來他的故事。Justin有讀寫障礙，在傳統學習環境並不順利。他後來入讀中華廚藝學院，畢業後找到點心製作的工作，但實際工作環境跟自己所想有所落差，於是離開了飲食業，投身零售業。零售工作收入可觀之餘，亦磨練了他的溝通技巧。又工作了數年，他開始思考自己的事業方向。是否一直從事零售業？是否需要轉行？自己有甚麼強項？迷惘之際，他選擇到澳洲工作假期。期間他接觸到當地的咖啡文化，更有機會嘗試不同品種的咖啡，燃起對咖啡的興趣。

▲ Justin與三位志同道合的朋友一起創業，開設西餐廳。

回港後，媽媽有位朋友計劃在長洲開設西餐廳，想請人協助。Justin雖然對這份工作感興趣，但擔心未能勝任，於是報讀ERB的「咖啡調製員基礎證書課程」，從調製咖啡開始，裝備相關知識及技能，為投入餐廳的工作做好準備。完成課程後，Justin先後於精品咖啡店及連鎖咖啡店工作，累積經驗，實踐課程學到的知識及技能，感覺到時機成熟，他便全心投入長洲餐廳的工作。由調製咖啡、烹調西餐、入貨至餐廳營運，他都親力親為，務求做到最好。之後，他與三位志同道合的朋友一起創業，現在已擁有自己的西餐廳。



Justin深明「機會是留給有準備的人」的道理︰「當你做好了自己，機會自然會找到你，因為有很多人會看到你的成長，看到你的能力。」Justin認真堅定的態度，以及透過學習到創業的成功例子，正好勉勵一眾青年人要不斷裝備自己，進修增值。其實每個人都會遇到不同的機會，能否抓緊，再加以發揮，就視乎你的心態和準備。



ERB 課程助你認清前路 費用全免兼有津貼



如果你正處於事業十字路口，不妨像Melo和Justin一樣，以ERB課程為起點，發掘「你」想事業的方向。ERB提供超過200項就業掛鈎課程，免學費，有培訓津貼，課程內容實用及具認受性，更提供就業跟進服務，協助學員尋找工作，發展事業。



（特約）