【關係破裂】與拍拖兩年男友拉埋天窗　媽媽對女婿有戀愛感覺拒絕出席婚禮

▲ 外國一名女網民表示媽媽愛上了未婚夫，令她感到困擾及無助。

雖然常謂愛情無分對錯，但有些感情可能收在心裡較好。外國一名準新娘表示，正當她準備與男友結婚時，媽媽卻突然拒絕出席其婚禮，原因是她愛上了準女婿。準新娘對此大感震驚及受傷，男友亦因此疏遠她和家人，令她感到困擾又無助。

日前外國一名女網民在討論區「WeddingBee」發文吐心事，分享她跟拍拖兩年的男友John已經訂婚，正籌備婚禮。兩人非常恩愛，感情穩定，她更坦言自己不會找到另一位比男友更好的伴侶。

未婚夫與家人關係良好

事主續指，未婚夫與她家人的關係亦非常親近，周末會經常一起吃飯、行山或露營等。而John跟事主媽媽的關係也不錯，他們兩人都熱愛網球，放假時會切磋球技。

我和媽媽的關係一直非常好，會互相傾吐心事。但昨日她對我說了一件，徹底顛覆了我世界的事。

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媽媽愛上了女婿

事主憶述，有日媽媽突然表示有事想對自己說，遂叫她回家一趟。當事主回到家時，媽媽立即崩潰，並向事主坦白自己對John「有戀愛的感覺」，又坦言與事主父親多年來的婚姻一直不感到幸福，而「John讓她感受到從未有的感覺」。

媽媽有向我保證，他們兩人之間從來沒有發生過任何越軌的事情，然而她同時指出，假如將來有機會的話，她會『跟住自己心裡的感覺走』。

在這種戀愛感覺未消失前，媽媽明言自己不會參加婚禮，亦不會與John見面。事主聽後驚訝得無言以對，選擇直接離開冷靜一下，並將事件告訴了未婚夫和爸爸。

與未婚夫產生隔膜

John立即打電話給事主媽媽，直斥對方的舉動非常不恰當，並且斬釘截鐵表明他們之間永遠不會發生任何事情。事主媽媽聽罷立即嚎哭，只是不停重覆「我知道，我知道」。而事主爸爸暫時搬離了家，在酒店暫住，直至妻子「接受治療」。

我現在感覺很麻目，太震驚了。媽媽之後傳了很多條訊息給我道歉，又解釋她不能控制自己的感受，但我全部都無視了。未婚夫現在亦跟我疏離，事件變得非常糟糕，我應該怎麼辦。

網民：媽媽很自私

帖文一出引來大批網民回應，紛紛留言同情事主的遭遇，建議事主和未婚夫應與媽媽保持距離，並斥媽媽行為自私和目光短淺，「她絕對不應該和你分享她的感受，這樣做對身邊所有人都造成了傷害」。

另外亦有不少人提議事主與家庭治療師見面，而媽媽亦需要接受個別治療，「你媽媽需要一些心理輔導」、「你要接受你和媽媽的關係不會再回到以前」、「你現在應該專注於和未婚夫的關係，不要再理會媽媽了」。

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責任編輯：王明芳