【愛滋病】今年第3季增105宗個案　其中49人透過同性或雙性性接觸受感染

▲ 今年第3季增105宗愛滋病個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（2日）表示，今年第3季接獲105宗愛滋病病毒新增個案的呈報，數字較上季131宗稍低。自1984年來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至11 ,122宗；而自1985年來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,297宗。

第3季105宗愛滋病病毒感染新增個案涉及85名男性及20名女性，其中，49人透過同性或雙性性接觸受感染、25人透過異性性接觸受感染，而餘下31宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源是包括公立醫院、診所及化驗所有47宗；衞生署社會衞生科診所有16宗和愛滋病服務機構有15宗。另外，72名感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。季內亦錄得17宗愛滋病新增個案呈報，其中10宗透過同性或雙性性接觸受感染，6宗透過異性性接觸受感染，餘下1宗個案的傳播途徑未能確定。該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部真菌感染。



中心稱，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險，曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試。

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責任編輯：余思嵐