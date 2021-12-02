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【明星豪宅】郭少芸北上發展吸金連續買樓　杭州置業享受寬敞家居【多圖】

娛樂 12:36 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

郭少芸北上發展不俗。

現年53歲的郭少芸雖然早前參演TVB台慶劇《星空下的仁醫》，但於2018年宣布離巢大台的她，其實就轉戰內地賺錢，靠著直播帶貨和出席商演活動，可說密密吸金。

近年將工作重心轉移內地的郭少芸，今年年初更索性移居內地，成為小富婆的她搬入順德新屋不久的她近日又於杭州置業。早前她於微博分享一條短片，介紹其杭州新居的環境。

【兒科醫生】郭少芸憶與鍾嘉欣合作點滴　馬國明4美相伴連湯洛雯都流口水

53歲的郭少芸今年初移居內地。

杭州新居面積寬敞

短片中，郭少芸一身家居休閒服打扮示人，只見她穿上粉色衛衣和黑色裙子，保養得宜的她完全不似53歲。少芸笑著對鏡頭說：「進來吧，這裡就是我的家，平時我會在沙發上休息。」

從片中所見，郭少芸的杭州新居單位面積寬敞、裝修具格調，當中更擁超大的露台，郭少芸跟朋友可以於露台打邊爐！

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其新居裝潢走簡約路線，超大型客廳裡擺放了一張L形梳化，招待一大班朋友在家裡開派對也沒問題，而露台的景觀亦十分開揚。

由於聖誕將至，少芸於電視櫃上擺放不少聖誕裝飾，其後郭少芸走到飯桌旁邊，說這裡是其「辦公區」，更不時在這裡看書。

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廚房收拾整潔

除客廳，郭少芸還展示了廚房和儲物室等，只見廚房收拾得很整潔，更介紹自己在家喝咖啡的裝備，她還笑說：「我可以不吃飯，但一定要喝咖啡。」

另外，其儲物室亦很整潔，紙巾等日用品會作出分類。

網友們看過郭少芸的短片後，紛紛留言大讚其新居又大又漂亮。

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【大醬園】郭少芸從失敗中學習　凡事總有兩面：換另一角度有不同領悟

北上發展掘金

現年53歲的郭少芸於92年參加香港小姐競選而入行，她演出過不少經典劇集，包括《真情》，《大鬧廣昌隆》，《同事三分親》、《律政強人》等，演技被受肯定的她被封為「御用惡女」。

郭少芸於2018年完約後選擇離開無綫，之後北上內地發展，由於她參演的TVB劇集在內地受歡迎，故知名度也不錯。而她以接商演為主，傳聞她於其中一次商演時向主人家祝壽，送上一句「生日快樂」就收了5萬人民幣，吸金力真的不能少覤。

另外，她活躍於抖音平台，此外亦透過直播帶貨吸金。

撰文 : TOPick柴犬出動

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