【全民造星IV】大熱人馬回應網民評論　Ivy+Marf+榛綦+Yoyo+Day+Alice齊剖白【有片】

ViuTV選透節目《全民造星IV》近日熱播，來到今次《全民造星》的第四屆，ViuTV目標已十分清晰，就是要組一隊要令香港人追捧的女團。

近日，《全民造星IV》來到第三回合的小組對戰、40強進30的比賽，而當中的6位參賽者，包括：Ivy So（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）、榛綦（何榛綦）、Yoyo（葛綽瑤）、Day（許軼）、Alice（許寶恆），由海選至今一向都是「大熱人馬」，TOPick率先專訪這6位大熱，由她們分享參賽的苦與樂。

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▲ （黃建輝攝）

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「FLOWER」

6女率先獲ViuTV安排受訪，眾人未覺自己被電視台睇高一線、確認成為造星女團的成員，最有隊長架勢的Marf得體地回答：「我想應該是我們6個的討論度都比較高，無論在討論區、ViuTV還是Facebook，可能媒體都會想了解我們對這些看法和關注的感覺。」

不過講到女團的團名，6人已早有心水齊聲地謂：「Flower！」Yoyo透露這是監製花姐（黃慧君）的想法：「在96強準備表演時，花姐要求我們一起說『大家好我們是Flower』，雖然是講笑，但問起團名第一時間就想起這個畫面。」

Alice就希望要一個有型的團名，覺得韓國的女子組合ITZY改得不錯，Marf認為中文團名也不錯，可以宣揚廣東話文化，而外表女性化的Ivy則希望要一個中性一點的名字：「譬如像MIRROR，聽起不會覺得好型或好cute，風格路線可以廣闊一點。」

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回應

既然大家都知道自己在網上討論度高，亦不諱言承認經常在社交網站、討論區追看網民對自己的評語。

Marf馬上想起一個印象深刻的：「有人話我『雞樣』，看到後一臉疑惑。但這些留言純粹會記得，沒因此覺得很Hurt。」

她指其實自從節目首播後已開始收到各種評論：「覺得自己的情緒管理變得更獨立，因為留言給我的人我全都不認識，但給我的支持好大力，那種力度是就算現在上討論區看一些比較差的留言，對我也不會有影響。」

Ivy則提到「標籤」的問題，在節目中每位參賽者只得約3分鐘時間的介紹，觀眾就會為你加上各種字眼把她們定型：「相處下來就會覺得每位都很好，只看三分鐘未必能真實了解我們。」

受到熱捧的阿Day表示暫時未有收到令她不開心的留言，反而見到網民評論其他參賽者令其感受更加大：「我們相處了這麼久，會知道網民對她們的攻擊不實，就會覺得更加心痛。同時亦有網友叫我不要理會負評，知道我好努力，其實我看到負評無不開心，但原來有人這樣在意我的感受、見到我努力，當下覺得好窩心。」

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至今Yoyo則認為不論正評或負評，都是觀眾對她們確實的感覺：「可能是他們在我身上有這種感覺才會說出來，例如說我的聲音造作，而我一直無留意到，聽完之後有感這亦是個改善空間，就算是不真實的事，能夠令我改善的都是好的提醒。」

她並笑言，自己也會擔心舊照被翻出，但想到那是曾經的自己，應該要接受。

聽到舊照被翻出，另一參賽者Alice用盡力氣狂捽鼻頭重申：「我無整過容，好多人問我個鼻有無整，想澄清同時覺得自豪。」

包包臉的阿Day亦是「被整容」的受害者：「記得有個留言，話我像影片入面一樣，注射太多東西令到塊面變樣，覺得好搞笑，我無錢整容，因為全民造星真的用了好多錢！」

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抽問

對於6位討論度極高的參賽者，網民各有意見，TOPick抽選部份話題逐個追問，看她們就網民的意見有甚麼回應及反駁。

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▲ Yoyo葛綽瑤。（黃建輝攝）

Yoyo謙虛回答指，各位參賽者都有不同焦點放在身上：「不少參賽者也陸續有接廣告，只是我的那個最先推出。而我覺得花姐那句只是節目效果，自己無因為這件事而覺得大壓力。」

提到當時因為阿Dru而令她跌入淘汰區，令阿Dru廣被網民攻擊，Yoyo表示也有看相關留言：「當日播出我們也有一起看，好驚她會不開心。很開心大家欣賞我，同時不希望大家因為我而去攻擊其他人，每個人都值得被欣賞和尊重，自覺阿Dru的表演的穩定性比我高，希望大家能換個角度欣賞多點不同的人。」

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網民為Marf爭取：應該把你淘汰讓你單飛出道？

▲ Marf邱彥筒。（黃建輝攝）

具大將之風的阿Marf聞言覺得好搞笑：「多謝大家把我看得這樣高。對群體的表演和發展是期待，很嚮往跟一班興趣、目標相同的人一起走，那種感覺很Click！平時上學大家都會覺得，追夢、跳舞、發夢是遙不可及的事，但如果我們是同一『頻道』上的人就會明白，那種一起Click完再一起走的感覺好奇妙。」

她並直言：「始終我比較貪心，覺得在團內能做的事更多，做團體有能力可以再單飛，投身電影、電視、綜藝甚麼也好，但如果單飛很難會突然轉入團體，貪心的選擇就像我現在這樣。」

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▲ Day許軼。（黃建輝攝）

阿Day憶述，當時第一次試鏡，還未留意到一切都在拍攝中：「當時的想法只是想令評判在4000多名參賽者中快點記得我，於是就這樣講了出來，都好成功令他們記住了我，但就惹來一些評語指我根本不似。但我是因為很喜歡、仰慕、希望像她們一樣厲害才這樣說。」

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網民特別鍾愛Ivy So？

▲ Ivy So蘇雅琳。（黃建輝攝）

走甜美路線的Ivy直言很感情網民對她的支持：「我平時都有看討論區，有時見他們說話蠻苛刻，很開心他們會用些溫柔、正面的字眼，感恩他們感受到我想帶給大家開心活潑的感覺，同時都希望大家見到不同參賽者時，能夠給予同樣的鼓勵和支持。」

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Alice經常被冠上「溫室小花」、「翻版朱茵」等標籤？

▲ Alice許寶恆。（黃建輝攝）

Alice都很清楚大家對她的「標籤」：「參賽後好多參賽者陸續過來跟我說，覺得我不是溫室小花，我很願意踏出一步去挑戰自己，而我已經踏出了，溫室小花已經是曾經的我。而翻版朱茵都覺得幾好笑，見討論區說我是『低配版朱茵』，無太在意只覺得好笑、得意。」

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榛綦相對其他5位較少關注，寧願得到多負評還是低調參賽？

▲ 榛綦。（黃建輝攝）

榛綦希望專注做好自己的演出：「想大家見到我的進步、實力，而不是為了給看到而得到負評。現在我不像她們討論度高，但我不會介意，因為我本身也不是很留意留言，亦不會被留言影響的人。」

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蛻變

由海選《全民造星IV》到入圍，至練舞拍MV、首輪個人賽，以及第二至四輪的小組賽，她們實際已歷約半年的時，6女都一致認同大家心態與想法改變了許多。

Alice表示：「Pre round好驚青，只想快點表演完沒有享受過程，像交功課的心態，到現在學會了怎樣享受，表演的感覺亦有所不同。」

同在導師梁祖堯組別的Ivy，走過比賽一半有多，對表演的看法亦有所不同：「阿祖帶給我對表演全新的看法，以前看表演很表面很膚淺，但除了表面，內心的東西還有很多，當把內心挖開之後，表演者帶給觀眾的能量會更加強。」

▲ （黃建輝攝）

平時習慣用英文溝通的榛綦，因節目而學好廣東話：「以前經常詞不達意、組職能力好差，對鏡頭多了就知道怎樣表達會比較適合。」

至於阿Day則因著節目而慢慢釋放自己內心的情感，慢熱的她表示：「起初不太敢表達自己的感受，到比賽後來知道這是真人騷，要開放一點給別人認識我。不然身邊的隊友不會知你真實性格，不知怎樣處理你的情緒，之前不太夠膽在別人面前哭，現在想哭就會哭。」

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▲ （黃建輝攝）

自認無自信的Yoyo稱：「聽到其他人會介紹自己會唱歌、跳舞，但每一樣我都不是太專長，就會有些挫敗感。」，幸受到導師的鼓勵，她才開始變得更有信心。

表現穩定的Marf自認變得更為「佛系」：「有人教我們現實只有控制到和控制不到的事，這一句話啟發了我很多，無論賽果、心態、別人的想法你都控制不了，那就不要想太多。覺得我們全部人的轉變都好大，每一個的氣場由一開始進來的嬉皮笑臉，走到現在大家都淡定了許多。」

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犧牲

為了追夢總不免要犧牲，加上《全民造星》是個維期半年需要超密集排練的比賽，六人坦言為了比賽犧牲了各種的東西。Yoyo為了比賽辭掉了正職，零收入參賽。

Alice直言要犧牲大量金錢：「每個回合可能只得兩星期排練，要在短時間內準備服裝、道具和練習，基本上每日都是搭的士出入，使費好大都是其中一個壓力來源，但都算得上花得開心，每日都在做喜歡的事很有意義，而不是亂花錢的感覺。」

▲ （黃建輝攝）

Marf聞言不禁直認，金錢比起負評更加影響她參賽的心態：「一畢業就出來工作，是因不想依靠家人，但在比賽期間我們沒收入，變相一定要問人借錢，而我選擇跟家人借。」

不過Marf說：「這是我的一個關口，同時也是我的動力。一方面會擔心花了這麼多錢，最後會否毫無回報，但另一方面會想我付出了這麼多，一定要成功、有成就，無論為了回答家人還是自己，我一定要得。」

參賽犧牲得最多的，相信是大家與家人朋友見面的時間，獲家人支持的阿Day坦言，現在跟家人吃飯的時間也變得奢侈：「結束第一回合後跟家人出去吃了一頓飯，回家前媽咪跟我攬住，她希望可以多抱一回，但我真的要回去繼續練習。」

▲ （黃建輝攝）

感情

傳統的女團在感情方面被要求低調，希望給予支持者保留一個幻想的空間。

曾到韓國任練習生的阿Day衝口而出：「入得女團就要有心理準備，不能太著重感情生活，與家人、朋友大部份的相處時間都要放棄，有得總有失。」

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▲ Alice許寶恆。（黃建輝攝）

▲ Ivy So蘇雅琳。（黃建輝攝）

▲ 榛綦。（黃建輝攝）

▲ Yoyo葛綽瑤。（黃建輝攝）

▲ Marf邱彥筒。（黃建輝攝）

▲ Day許軼。（黃建輝攝）



Marf聽到後帶著憐憫的語氣謂：「不要這樣說吧。」堅持表現真我的她有另一套的想法：「我一直都好堅持地覺得，明星、藝人也好，大家都是人，每個人都有私隱、關係、家人、男女朋友是好正常，如果我們是打造新世代的女團，過去的風氣也要改變，難度做女團就要一世守寡？」

她續指：「相信真的支持、尊重我們的觀眾會想我們開心，我有偷偷進入支持者的群組去看，覺得以他們對我們的關愛程度，相信他們會支持，同時不會做一些事情去超過我們底線，我們要做自己，我進來是想要表演，不是想犧牲我的生活、生命去做娛樂給大家看。」

記者：陳心怡