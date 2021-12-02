【居家安老】社區照顧服務券實施八年仍在試驗階段　申訴專員主動調查運作安排

▲ 社區照顧服務券實施八年仍在試驗階段，申訴專員主動調查運作安排。（政府新聞處）

申訴專員趙慧賢今日（2日）宣布展開主動調查，審研政府推行的「長者社區照顧服務券試驗計劃」的運作安排。

政府在2013年9月推出「社區券試驗計劃」，以「錢跟人走」的模式，支援體弱長者居家安老。「社區券試驗計劃」分別在2016年10月及2020年10月推行第二及第三階段，整項試驗計劃至今已實施約八年。持券的長者可按個人需要，獲社會福利署認可的服務單位提供日間護理和家居照顧服務，以及住宿暫託服務。

趙慧賢指，根據政府的數據顯示，在2013／14至2020／21年度期間，社區券的總數由1,200張增加至8,000張，但截至2020／21年度累計獲發社區券的人數中，有超過2成長者在領券後未有使用服務便離開試驗計劃。另一方面，截至2021年7月，全港有超過7,000名長者正輪候資助社區照顧服務。

趙慧賢表示，「社區券試驗計劃」是政府安老政策的重點措施之一，計劃實施了八年，卻仍在試驗階段，而且仍有社區券未被充分使用的情況。因此決定展開主動調查，審研「社區券試驗計劃」的運作安排，包括服務規劃、審批申請的流程、協助長者選擇服務提供者的措施、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳工作等。

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責任編輯：李榮忠