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【保濕美肌】冬天天氣乾燥皮膚易水油失衡　NIVEA解構3大護膚迷思

保健美顏 12:04 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

冬天天氣乾燥，容易使肌膚水油失衡。究竟應該如何保濕美肌？各位女士必睇以下3大護膚迷思：

冬天美肌要飲檸檬汁或塗美白產品？

香港冬天是 Party Season，一眾女生當然要持續養好肌膚才上妝。有女士會為美白而食檸檬，但皮膚白滑的Mirror成員Stanley表示，秘訣在於每日要做好潔淨肌膚，他會選用NIVEA CRÈME 加咖啡或砂糖做磨砂，其中有油包水配方和高效甘油會形成一個肌 膚保護層，然後再搽50倍維他命 C 的 NIVEA 加倍美白緊緻修護潤膚露，擊退黑色素，達至美白效果。

另外，他又推介NIVEA 加倍美白緊緻修護潤膚露，當中更額外含有 Q10 美肌輔酶和深層美白精華，將適量乳液輕輕塗勻全身，然後溫和地向上打圈及推開，令皮膚充分吸收。

冬天皮膚又乾又痕只需保濕 ?

冬天乾燥天氣減低肌膚天然屏障力，以致皮膚乾癢，大部份女生會自然地搲癢受 損的痕癢處，使皮膚更崩壞；加上，大家為求冬日保暖，會沖熱水涼，開暖爐或 暖風機對抗空內寒氣，不知不覺地削弱皮膚的油脂保護層能力。因此，護膚美肌 要著重保濕及保持肌膚內外水油量的平衡以鎖緊肌底水分及其他肌膚營養元素。

同樣以皮膚好見稱的Mirror成員Frankie 建議使用超效保濕 NIVEA 舒敏修復潤膚露，其其中蘊含高效保濕成分維他命原 B5， 甘油及水嫩美肌精華，能夠迅速滲透肌底，長效舒敏修復肌膚，，防止水分流失，能 72 小時長效修護肌膚。

如何在冬天守護敏感肌和油性肌？

蘆薈是有超強保濕力的肌膚 SUPER FOOD，NIVEA 蘆薈 舒緩潤膚露，蘊含高效保濕成分天然蘆薈精華和甘油配方，能極速滲透肌底，一 搽就可以為肌膚即時保水，並舒緩泛紅敏感，急救缺水肌膚。只需將適量乳液輕輕塗勻全身，然後溫和地向上打圈及推 開，令皮膚充分吸收。

責任編輯：羅嘉欣

身體護理 皮膚痕癢 檸檬 Mirror 美白 保濕 維他命

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