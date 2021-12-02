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【體育發展】張家朗獲林大輝中學贈逾250萬獎金　勉勵師弟妹成功貴在堅持

社會 12:06 2021/12/02

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

張家朗獲林大輝中學贈逾250萬獎金。(林宇翔攝)

林大輝中學今日（2日）舉行「傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，並邀請行政長官林鄭月娥為「張家朗課室」主持揭幕儀式。

奧運金牌運動員、港隊「劍神」張家朗在典禮中獲贈逾250萬元獎金，他感謝校方支持，同時勉勵師弟妹成功貴在堅持。他又將親筆簽名的戰衣送贈學校。

點擊下圖即看頒獎典禮及課室揭幕的情況：

    點擊圖片放大
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林鄭月娥致辭時，交代早前公布5大推動體育發展政策的進度。其中重申會加快建造體院新大樓，爭取2024年完成工程。隨著啟德體育園落成，林鄭月娥預期，香港有條件多辦國際體育賽事，未來管理相關的人手需求會增多，政府將於下學年資助最少2間自資專上院校，開設運動及康樂管理學士課程。她亦呼籲學界積極培養香港精英運動員。

【勤勞價值觀】林鄭指體育能培養勤勞及國民身份認同　爭奪獎牌有更深層意義（詳情即看：【下一頁】

校監林大輝則指，多年來很多學生為體育生涯奮鬥，對此感到自豪。他又指體育發展不進則退，希望政府持續大力支持，免今日成果成曇花一現。

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記者：陳梓蔚

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