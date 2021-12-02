【十月初五的月光】君好不斷換帽造型成焦點　何依婷為拍劇學畫畫晒畫作

▲ 何依婷於TVB台慶劇《十月初五的月光》的造型備受關注。

TVB台慶劇《十月初五的月光》現正播放中，主要演員包括何依婷、胡鴻鈞、羅天宇、米雪、石修、姚嘉妮、郭子豪、蔚雨芯、林穎彤、林偉、海俊傑、康華以及鄺潔楹等。

備受力捧的何依婷於《十月初五的月光》飾演祝君好，君好先後換了多頂帽子，其造型成為了觀眾焦點。

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有眼利觀眾發現君好於一晚內更換了很多頂帽，並詢問她到底有多少頂帽子。有觀眾特意翻看劇集觀察君好的造型，發現她試過於一集內有9個造型，其中6個造型戴上帽子，當中5頂帽子不但顏色不同，就連帽子的質地亦有微差別。

監製陳志江對此笑謂：「哈哈！咁都畀你哋發現？我哋為咗令君好望落韓風啲同埋似文青啲，服指嗰邊專登幫佢設計咗好多造型，所有衫褲鞋襪好多都係我哋自己造架。（咁到底有幾多頂帽？）總共有5頂唔同顏色嘅帽，我哋台前幕後都覺得啲冷衫同帽好靚架。」

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▲ （TVB截圖）

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除了造型別具特色，何依婷還展示其靚靚畫作，劇中有五幅畫作都是出自其手筆。原來何依婷於拍攝《十月初五的月光》前的畫畫基礎是零，她這次為了君好這角色特意上堂學畫畫，相當有心。依婷謂：「因為君好鍾意畫畫吖嘛，所以我就專登去學。今次我仲依照劇組要求學咗塑膠彩畫，仲覺得好好玩添！」

何依婷透露現時五幅畫作均收藏在家中作為留念，並謂畫作將會在不同場口逐一與大家見面。